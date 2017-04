O prefeito João Dado foi empossado oficialmente como diretor do Tiro de Guerra 02-088, durante cerimônia militar realizada no início da manhã desta quarta-feira, durante as comemorações do Dia do Exército. Comandada pelo sargento Heroíto Gomes, chefe de instrução, a solenidade foi aberta ao público e prestigiada por autoridades municipais e personalidades que receberam o diploma de Amigos do TG.

A cerimônia teve a leitura da ordem interna do Comandante do Exército Brasileiro, General Eduardo Dias da Costa Villas Bôas.

Dado esteve acompanhado pela primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho, sendo que também participaram do evento, os vereadores Marcelo Coienca, Giba, Rodrigo Beleza e Missionária Edinalva, o secretário da Cidade, Marcelino Poli, o delegado do Serviço Militar, 1º Tenente André Luis Ferreira da Silva, da gerente do Senac de Votuporanga, Eliane Baltazar Godói, que esteve dentre os homenageados com o diploma.

"Independente das normas protocolares, que determinam que o prefeito seja diretor do TG, compareci nesta cerimônia porque tenho admiração pelo trabalho sério e ético que o Exército Brasileiro, por intermédio dos Tiros, desenvolve e, por isso, além de prefeito e ex-reservista com muito orgulho, vim como cidadão", disse Dado, após receber um quadro com o juramento oficial.

O sargento Heroíto manifestou sua satisfação com a presença do prefeito e das autoridades, salientando que "para os atiradores, é importante esta integração com as forças vivas da comunidade, o que acaba fortalecendo uma das prerrogativas do Exército, que é justamente se mostrar presente junto ao cidadão e desenvolver o sentimento de civismo e nacionalidade", disse.