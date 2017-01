Universitários de 31 cursos da Instituição irão comemorar a conclusão do Ensino Superior; cerimônias acontecerão entre os dias 16 e 20 de janeiro

publicado em 13/01/2017

A Unifev promoverá, entre os dias 16 e 20 de janeiro, as cerimônias de Colação de Grau dos formandos de 2016. Neste ano, cerca de 600 alunos de 31 diferentes cursos celebrarão o encerramento de mais uma importante etapa de suas vidas: a conclusão do Ensino Superior.

Os eventos, que serão realizados no Votuporanga Clube, a partir das 19 horas, contarão com a presença de familiares e amigos dos formandos, além de colaboradores, docentes, coordenadores de cursos e gestores do Centro Universitário de Votuporanga.

Durante as cerimônias, serão entregues os diplomas aos universitários, bem como as Láureas Acadêmicas aos estudantes que se destacaram ao longo da graduação.