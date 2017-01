O saldo de postos de trabalho em Votuporanga é o resultado no número de contratações menos o número de demissões

publicado em 21/01/2017

Todos os dados foram divulgados ontem (20) pelo Caged, do Ministério do Trabalho

Daniel Castro

Daniel Castro





Votuporanga perdeu quase 680 postos de trabalho no ano passado, de acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, divulgados na tarde de ontem. Os números de dezembro mostraram que no mês passado a cidade demitiu 691 pessoas, mesmo número de contratações.

Em dezembro, o setor da indústria de transformação admitiu 88 trabalhadores e demitiu 165, gerando um saldo de -77 vagas. Já o serviço industrial de utilidade pública admitiu uma pessoa e dispensou 41, o que resulta em -40 postos de trabalho.

Na construção civil, 122 trabalhadores foram demitidos e 42 contratados, resultando em -80 vagas. O comércio mostrou saldo negativo (-27), porque contratou 112 pessoas e demitiu 139.

No setor de serviços, o saldo é de 228 postos, uma vez que 219 pessoas foram demitidas, mas 447 foram contratadas. Na agropecuária, são 5 demissões e apenas uma contratação, gerando um saldo negativo de 4.

Nos 12 meses de 2016, 9.021 pessoas perderam emprego em Votuporanga e 8.344 foram contratadas, gerando um saldo de -677 vagas de trabalho com carteira assinada. De janeiro a dezembro, o setor da indústria de transformação é o que tem o pior salto -379 postos de trabalho.

O país perdeu 462.366 vagas de emprego formal em dezembro de 2016, uma variação negativa de 1,19% em relação ao mês de novembro do mesmo ano. No acumulado de 2016, foram eliminados 1.321.994 postos de trabalho no Brasil, diminuindo o estoque de vagas formais em 3,33%.