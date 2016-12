A ponte que dá acesso ao Residencial Vida Nova Votuporanga I já recebeu capa asfáltica nesta terça-feira (27/12). O prefeito Junior Marão acompanhou a obra de perto e reafirmou que a entrega das chaves das 575 casas acontecerá nesta sexta-feira (30/12), às 9h30.

Para concluir esta fase final serão feitos plantio de grama, arborização, calçamento e iluminação. São cerca de R$ 2 milhões de investimento na obra que proporcionará total mobilidade urbana para as famílias. “Todos os esforços estão concentrados no local para concluir a parte que ficou sob responsabilidade da Prefeitura. No que depender das equipes de trabalho, tenho certeza que encerraremos o ano e o mandato com a conclusão e entrega de mais esta importante obra na área de habitação”, disse Marão.

Uma das principais prioridades do atual governo foi concretizar o sonho da casa própria para as famílias votuporanguenses. Foram cerca de três mil unidades residenciais viabilizadas por meio de parcerias com os Governos Federal e Estadual e iniciativa privada.