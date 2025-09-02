Artigo de Roberta Zuculoto

publicado em 09/09/2025

Planejar, organizar, dirigir e controlar. Esses são os pilares da Administração, mas ser administrador vai muito além de técnicas e conceitos. É ser capaz de enxergar a empresa como um todo, fazer com que todas as áreas conversem entre si e caminhem juntas para alcançar resultados sustentáveis.No dia 9 de setembro celebramos o Dia do Administrador, uma profissão que não se resume a planilhas e relatórios. O administrador é o profissional que faz a engrenagem girar. Ele conecta pessoas, processos e recursos, transformando ideias em resultados concretos.E se existe um combustível que realmente move essa engrenagem, ele se chama amor pelo que se faz. Administrar exige estratégia e disciplina, mas também dedicação, propósito e coragem. É acreditar que, com organização e humanidade, é possível transformar desafios em conquistas.A gestão é o núcleo dessa engrenagem. Nela, o administrador encontra sua essência, como na gestão de pessoas onde ele pode desenvolver talentos, inspirar liderança e colocar cada peça no seu lugar. Na gestão financeira ele trabalha equilibrando custos, investimentos e sustentabilidade.Ainda é possível atuar na gestão de processos e projetos, onde objetivo é buscar eficiência, qualidade e inovação. Na gestão de marketing e vendas para aproximar empresas de clientes, construir relacionamentos e impulsionar resultados. E por último a gestão da inovação, o trabalho é criar ambientes criativos, calcular riscos e planejar os próximos passos, trazendo ganhos significativos para a empresa.Mais do que técnicas, administrar é também liderar, comunicar, negociar, resolver conflitos e pensar estrategicamente. É compreender o mercado, conhecer o cliente, avaliar cenários e preparar a organização para o futuro.Como em todas as áreas, o administrador também encontra inúmeros desafios, é preciso se adaptar rapidamente a um mundo globalizado, com constantes mudanças e cada vez mais competitivo. Alterações do perfil de compra, constante exigência por práticas sustentáveis, falta de mão de obra, gestão de equipes e necessidade de otimização de processos e inovação.Nesse contexto, o Sebrae-SP se orgulha de apoiar administradores e empreendedores em sua jornada, oferecendo capacitação, conhecimento e ferramentas para que a gestão seja cada vez mais eficiente, inovadora e transformadora.Administrar é prever cenários, ajustar rotas e gerir o tempo. Cada decisão tomada é uma engrenagem que mantém a roda girando de forma harmônica.No fim, a técnica é indispensável, mas é o amor pela profissão que sustenta tudo isso. Ser administrador é ser protagonista da transformação da empresa, da comunidade e da sociedade. E para isso, conte com o Sebrae-SP.