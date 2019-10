Manuel Ruiz Filho

publicado em 05/10/2019

É isso mesmo, ao invés de criticar, governe. Toda vez que você critica alguém por ser diferente, está culpando a si mesmo por não ser igual. Quem ataca, odeia e critica, quer ser igual também. Ninguém pensa igual, por isso quem critica é sempre mais ingênuo que o criticado. A sensatez é uma ótima arma para enriquecer a humildade. Entretanto, nem todo mundo pensa da mesma maneira, portanto, nem toda critica pode ser destrutiva. Muitas vezes ela se achega para nos melhorar, mudar nossa ótica. Por que não? Como diz o entendido do assunto: Uma árvore, mesmo com toda sua rigidez, sabe que para bons frutos brotar, é preciso permitir a água de fora adentrar.

Jamais se ache autossuficiente, porque não és. Até mesmo os grandes sábios percebem que é preciso saber escutar. Ser maleável e menos duro é ter sucesso seguro. Quando se falou em bolsodória, apoiastes, batestes palmas. Por que a críticas agora?

Num dia qualquer do passado, não me recordo a data, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso usou as redes sociais para avaliar o governo de Jair Bolsonaro. Nessa publicação, ele disse que estava preocupado com os rumos do país. Claro, se não estamos bem agora é porque no passado fomos mal projetados. Esse também atirou a pedra e escondeu os braços. Mas senhor FHC, eu também fiquei preocupado quando tu foste dirigente da Nação. Tive a impressão por muitas e muitas vezes que o país vinha sendo governado por um presidente de esquerda, vestido com toda pompa de liberalista, mas eu pressentia um socialista disfarçado, colaborando com as ideias dos petralhas. Não errei. Era isso mesmo. Demonstrou esse seu lado inconsequente depois que saiu.

Senhor Governante, eu o respeito muito, mas ultimamente coloca as mangas de fora realizando críticas infundadas para sua promoção como futuro dirigente do país. Felizmente, isso não vai acontecer. Tire seu cavalo da chuva, diria o velho caboclo. Não amaldiçoe a escuridão, seja autêntico e racional, ao invés disso, acenda uma vela.

O tempo será sempre o dono da razão. A operação lava-jato já apontou erros de muitos políticos que nem sonhavam ser alvejados. Muitos ainda o serão, se cuide. Esse jogo de dominó em que as pedrinhas vão caindo porque são empurradas pela que já foi derrubada, pode bater em qualquer porta. Economicamente é um privilegiado. Doou até seus vencimentos, fazendo política, claro. Mas a medida não deixou de ser uma atitude benemérita.

Na minha vida profissional, dei oportunidade de emprego a um menino de 11 anos, a pedido de seu pai, um grande amigo. Acompanhei a sua trajetória de vida profissional e num encontro casual depois de muitos anos ele me disse uma frase que eu jamais esqueci: “Nenhum riacho transborda com água limpa”. Achei genial a frase porque analisando centenas de casos na minha trajetória de vida, constatei a verdade dessa mensagem. Vamos aguardar, o tempo dirá.