Grazi Cavenaghi

publicado em 11/08/2019

Eu sou como você, uma votuporanguense que já quis sumir daqui, que já falou mal da cidade, e ainda fala, mas que hoje entende que seu lugar é aqui, que pode fazer a diferença, e que quanto mais um de nós cresce, mais nossa cidade cresce, mais nós crescemos.Essa semana, me vi desfilando no 50 anos de Votuporanga. Eu estava descendo a Rua Amazonas com 9 anos, com um vestido verde, sapatilhas nos pés, e na mão uma cesta com legumes de plásticos. Eu e as minhas amigas da escola, todas representando as merendeiras. Falando nisso, você se lembra do sabor da comida da escola? Eu me lembro da sopa, dos bombons de leite ninho e dos pudins. Mas o assunto não é a comida, apesar da minha boca estar aqui salivando. O assunto é a nossa cidade e nós.Que emoção ver no desfile desse ano os jovens e as crianças, das escolas, dos projetos, do Tiro de Guerra. Quem de nós não se viu ali? Quem de nós não tem saudades dessa época?O que nós, adultos, diríamos para a nossa criança na escola? Ou a nós ainda jovem?Eu teria muitos conselhos para a Grazi, muitos...E você, o que diria?Estou aqui agora em lágrimas pensando sobre, mas já foi, né? É acolher nossa jornada e seguir hoje fazendo o nosso melhor, e está tudo bem assim como está. Em nossas mãos só temos o hoje. O que podemos fazer por ele? Por nós? Por nossos jovens? Por nossa cidade?Sabemos que sozinhos tudo fica mais difícil, mas juntos, com certeza, podemos muito mais. Que tal formarmos uma “tribo do amor”? Isso mesmo! O verdadeiro heroi, e todos nós somos, é aquele que dá o melhor de si em prol do bem maior. Claro que a mudança sempre começa em nós, e me lembro aqui de uma parte do livro “O poder do Mito”, de Joseph Campbell:“Aleìm disso, naÞo precisamos correr sozinhos o risco da aventura, pois os heroìis de todos os tempos a enfrentaram antes de noìs. O labirinto eì conhecido em toda a sua extensaÞo. Temos apenas de seguir a trilha do heroìi, e laì, onde temiìamos encontrar algo abominaìvel, encontraremos um deus. E laì, onde esperaìvamos matar algueìm, mataremos a noìs mesmos. Onde imaginaìvamos viajar para longe, iremos ter ao centro da nossa proìpria existencia. E laì, onde pensaìvamos estar soìs, estaremos na companhia do mundo todo.”Acho que é isso, vamos realizar um movimento juntos?Bem hoje, no dia dos pais, sejamos bons filhos. Aos nossos pais que vieram primeiro e são a nossa base, o que nos nutre, o nosso tronco, a nossa força, o que nos permite termos a “copa” grande e frondosa, ofereceremos o nosso maior tesouro: o amor.E a nossa cidade, que nos acolhe, que tal nos colocarmos no lugar de “filhos”? Fazer a nossa parte nesse grande labirinto do nosso caminho? Qual caminho? O do amor, aquele que foca no bem maior, aquele no qual nos unimos em busca de solução, onde paramos de reclamar, e começamos a mostrar o nosso melhor.E como nosso foco é progredir, vamos juntos?Antes de julgar, acolha, acalme e veja o que pode fazer para ajudar. Olhe para todos como iguais, isso! Somos todos iguais, porém em situações diferentes.Espalhe as coisas boas que acontecem na nossa cidade! Aproveite cada coisa boa que temos aqui! Entenda que somos um, somos uma rede, somos fortes se nos unirmos. Quando um de nós cresce, todos crescem.Decida fazer o seu melhor, e se unir com o melhor do outro.Sejamos herois, eu, você e a nossa cidade, numa relação de amor, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhor, um Mundo Melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +