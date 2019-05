Grazi Cavenaghi

publicado em 05/05/2019

Iniciamos o mês de maio com o dia do trabalho. Ah o trabalho! Ele nos dignifica, nos impulsiona e nos faz agentes de melhoria contínua do ser humano. É nele que geramos renda e fazemos o nosso país crescer. É onde usamos a nossa capacidade de produzir, transformar e construímos a nossa obra.

Concordo com o psicólogo Freud: “Não posso imaginar que uma vida sem trabalho seja capaz de trazer qualquer espécie de conforto. A imaginação criadora e o trabalho para mim andam de mãos dadas; não retiro prazer de nenhuma outra coisa.”

Como você se sente no trabalho? Nele você cumpre o seu papel nessa jornada?

O trabalho é o que nos move, o que nos traz força e realização. É onde aplicamos nossa energia, e é o que nos faz melhor, nos leva além. Como o ditado popular: “o único lugar que trabalho vem antes do sucesso é no dicionário”. Então, encontre um trabalho de amor ou faça do seu trabalho um trabalho de amor, gerando felicidade. Comece a olhar o impacto que seu trabalho gera na sociedade, o que ele entrega, o que ele produz. Sinta-se parte dessa entrega.

No livro “O jeito HARVARD de ser feliz ‘“, Sharwn Achor, pesquisador da Universidade de Harvard, afirma que quem ama o que faz, faz bem feito e gera felicidade. Diz que os líderes que são felizes, criam equipes que geram altos índices de produtividade, assim como lista centenas de benefícios que a felicidade proporciona. Por outro lado, líderes infelizes podem adoecer o seu grupo de trabalho.

Pesquisas também comprovam que a frase “é preciso sucesso para obter felicidade” está errada. Pessoas felizes geram sucesso. Pessoas felizes realizam mais, tem mais criatividade, são entusiasmadas e inspiram por onde passam. Elas têm melhor saúde, logo mais disposição e sucesso.

Algumas empresas já enxergaram e entenderam que os resultados dependem das pessoas e investem alto no bem estar dos seus colaboradores e no desenvolvimento pessoal. Desenvolver as soft skills, ou seja, as competências comportamentais é tão importante quanto desenvolver as hard skills, que são as competências técnicas.

Sempre que chego em uma empresa pergunto aos funcionários: o que seu trabalho entrega para o Mundo?

Quando a empresa já tem traçado os seus valores, a sua missão, a sua visão, sabe o seu propósito, e ou, o seu manisfesto, fica muito claro para o colaborador responder, se ele realmente se sente pertencente ali. Por isso é necessário engajar o colaborador com a cultura do local, cuidar dele enquanto “ser humano”. Tem que fazer sentido estar ali.

E como nosso foco é progredir, vamos juntos?

Procure analisar como está o seu trabalho. E responda a pergunta: o que o meu trabalho entrega para o Mundo?

Pessoas engajadas no trabalho e que colocam amor no que fazem, produzem resultados extraordinários. Trabalhar é ser feliz! Logo, trabalhe, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhor, um Mundo Melhor.

Vamos juntos?

Porque juntos somos +