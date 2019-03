Nasser Gorayb

No artigo anterior anotei que ia escrever a cada quinze dias e esta semana deveria ser a primeira do intervalo. Acontece que fui ao jornal e o Fabinho, filho do Jocafe, “me deu uma volta” educadamente e fiquei de escrever para esta semana. Então, lá vai.

Estamos aqui e vamos ver se não sai nenhuma bobagem. E, por falar em bobagem penso que as pessoas que se manifestam na internet precisam respeitar os pensamentos diferentes. Não é porque algum grupo perdeu uma eleição que precisa ser desmoralizado e nem quem perdeu deve procurar ficar desvalorizando quem ganhou. Se quisermos viver em uma democracia precisamos respeitar os pensamentos diferentes. Se alguém errou enquanto no poder que procure se corrigir, mudar os métodos, se faça respeitado novamente e dispute novas eleições. Não podemos ter uma nação ou comunidades divididas. E, entendendo o momento por que passa o país, seria muito interessante que algumas associações que estão dando certo e atendendo a população prorroguem o mandato dos dirigentes até ver o que acontece na vida da nação. Mesmo sendo contra reeleições o bom senso nos leva a abrir alguma exceção, vivemos épocas turvas.

Também, nos próximos dias, os novos Deputados Estaduais estarão tomando posse por todo o país. Que as assembleias que surgirem a partir daí procurem mudar alguns procedimentos, principalmente barateando o custo de seus estados para que os mesmos possam cumprir com seus compromissos. Com tudo que aconteceu no país nestas últimas décadas chega a hora da verdade, se não tem recursos para fazer gracinhas, que deixem de ser feitas. Deputados corajosos e comprometidos com o bom “andar da carruagem” saberão o que fazer, os populistas continuarão ajudando as administrações enfiarem cada vez mais o “pé na jaca”.

Acredito que os políticos não devem ficar intimidados com as redes sociais, pois, é preferível perder uma eleição tendo votado matérias que facilitem o futuro das pessoas, do que bancar o bonzinho e, neste mesmo futuro ser taxado de omisso e aproveitador.