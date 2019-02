Celso Garrefa

publicado em 14/02/2019

"Pra mim, qualquer coisa serve". Essa é uma frase desastrosa repetida por muitos pais e possui um poder fantástico de transformá-los em "qualquer coisa", em algo sem valor, que aceita tudo e não merece respeito. Somos gente e não "qualquer coisa".

O nascimento dos filhos é um evento especial em nossas vidas, mas devemos cuidar para que esse momento maravilhoso não anule por completo a nossa existência, para vivermos única e exclusivamente em função deles.

É óbvio que os filhos precisam de toda a nossa atenção, de todo nosso cuidado, de todo nosso amor e não devemos medir esforços para proporcionar-lhes uma vida plena. Também não vou defender, aqui, aquele discurso de que precisamos nos amar em primeiro lugar, pois o amor de verdadeiros pais, em relação aos filhos, é maior do que a si mesmos e não vejo qualquer problema nisso. O problema ocorre quando, em detrimento do amor que sentimos pelos nossos queridos, esquecemo-nos de nós mesmos e nos abandonamos. Não há porque viver somente em função dos nossos filhos, quando podemos viver todos.

Somos gente. Isso é tão óbvio, mas por vezes, esquecemo-nos essa verdade e buscamos uma perfeição que não está ao nosso alcance. A perfeição é divina e não somos Deus. Como pais, devemos assumir nossas responsabilidades, buscando fazer sempre o nosso melhor, sem, no entanto, vestir a máscara do todo poderoso, do super-herói, do inatingível.

Filhos respeitam quem eles admiram e conquistamos isso a partir do momento em que nós mesmos nos enxergamos e agimos como pessoa humana, como gente, que possui seus limites, mas que reconhece seu próprio valor, que ama a si próprio. Existe vida após o nascimento dos filhos e temos o direito de vivê-la em sua plenitude.

