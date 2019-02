*Alessio Canonice

publicado em 13/02/2019

Mais uma tragédia, entre tantas outras já ocorridas no Brasil e no mundo inteiro, deixou nosso país em clima de tristeza há poucos dias, envolvendo uma das grandes paixões da maioria dos brasileiros que é o futebol, paixão máxima dos que aplaudem essa modalidade esportiva.

Além dessa paixão, os sonhos de vários adolescentes, que planejavam um dia figurar entre os nomes de projeção que fazem parte do mundo futebolístico, o que não deixou de causar impactos, principalmente aos familiares de cada garoto, vítimas do incêndio ocorrido no Centro de Treinamento do Flamengo.

Causa emoção uma tragédia dessa natureza, tanto quanto à solidariedade junto às famílias que perderam seus entes queridos, por sinal, tratam-se de meninos que vieram de longe em uma fase da vida em que os pais desejam o melhor para seus filhos, porém, são surpreendidos por esses momentos imprevisíveis da vida.

Acreditamos que muitos desses garotos vivem em outros centros de treinamento espalhados pelo Brasil, muitas vezes em condições que deixam a desejar, diante da falta de conforto e bem-estar, quando estão em alojamento nos estádios de futebol do Brasil inteiro.

O incêndio interrompeu os sonhos de dez adolescentes que perderam a vida no centro de treinamento, mas não interrompeu o amor de cada pai e de cada mãe de amar seus entes queridos com o pensamento em cada um, estejam aonde estiver, o amor dos pais sempre estará sintonizado na memória de cada um.

Geralmente, em carreira de futebol, a família de cada atleta torce para que seus filhos tenham sucesso e acabam sendo envolvidas nessa ansiedade de carreira de serem jogadores de expressão do futuro, a exemplo de tantos outros famosos que ficaram na história, sendo presenteados com estátuas, que são os casos de Newton Santos, Pelé e outros fenômenos do futebol.

Importante ressaltar que, para muitos garotos que sonham em ser craques do futuro, acreditamos que pensam em ter altos salários, para que possam dar melhor conforto à família e melhores condições de vida, como é o caso de atletas que ganham salários de expressão, o suficiente para a felicidade deles e conforto dos próprios membros da família.

Na maioria dos casos, nasceram esses atletas em lares com dificuldades financeiras e desde cedo se empenham em um futuro promissor de se tornarem craques e modificar a situação de vida em que foram criados para melhores condições, não somente para eles, como para os próprios pais, além dos demais componentes que fazem parte da família.

A tragédia com os meninos do Centro de Treinamento do Flamengo deve levar ao questionamento e mudanças no sistema de alojamento desses atletas com mais segurança e outros cuidados atinentes a essas acomodações com vistoria pela repartição competente, a fim de que sejam evitadas ocorrências da forma com a qual aconteceu esta no CT-Flamengo.

Os clubes, por sua vez, que pagam jogadores profissionais e que envolvem salários milionários, certamente deveriam oferecer melhores condições de alojamento a seus jogadores, já que têm capacidade de suportar altos salários, deverão ter esta mesma condição para estruturar de uma forma a contento a situação dos alojamentos.

De acordo com os noticiários da televisão, o centro de treinamento não estava de acordo com as normas de segurança, principalmente munido de certificado do Corpo de Bombeiros, portanto, o risco de incêndio poderia ser fatal sem a inspeção da referida corporação, o que veio a culminar com a dramática tragédia.