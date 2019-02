Antonio Tuccílio

publicado em 19/02/2019

A reforma da Previdência Social entrará em breve na pauta no Congresso Nacional. É hora, portanto, de nos debruçarmos sobre o tema com extrema atenção.

O suposto déficit nas contas da Previdência era o argumento principal do governo anterior, de Michel Temer (MDB), e é do atual, comandado por Jair Bolsonaro (PSL), para que seja realizada uma reforma que, independentemente do texto a ser apresentado nos próximos meses, afetará a vida de (quase) todos os trabalhadores brasileiros, pois envolverá a contribuição com a Previdência por mais tempo.

Se o tal rombo é o principal motivo para a reforma, por que o governo não se empenha em cobrar as empresas devedoras do INSS antes de jogar esse peso em cima das costas do trabalhador?

Segundo a Dívida Ativa da União, administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), a soma dos valores devidos por empresas ao INSS era de R$ 476,7 bilhões em 2018, três vezes maior que o valor devido há 10 anos. Isso mostra que ano após ano, governo após governo, a dívida continua crescendo. Atualmente, o valor total de todas as dívidas somadas é maior do que o rombo da Previdência (R$ 290,297 bilhões).

Entendo que parte das empresas devedoras se encontra em longos imbróglios judiciais ou já decretou falência, como os casos da Varig, Vasp e TV Manchete. Porém, a própria PGFN estima que R$ 190 bilhões ainda podem ser recuperados. Não cobre o rombo, mas alivia bastante.

A JBS é uma das maiores devedoras (mais de R$ 1 bilhão), segundo dados de 2018. Essa gigante da indústria da carne faturou R$ 163,2 bilhões em 2017 e estima-se que tenha atingido R$ 200 milhões em 2018, apesar dos seus controladores, os irmãos Joesley e Wesley Batista, terem se envolvido em casos de corrupção e de a própria empresa ser alvo da Operação Carne Fraca. Dois anos após as delações contra os Batista virem à tona, ambos estão R$ 2,5 bilhões mais ricos, enquanto o valor de mercado da empresa é de R$ 32 bilhões.

Eu pergunto: é correto cobrir o rombo da Previdência Social pedindo o sacrifício de trabalhadores que, em média, têm rendimento mensal de R$ 1.271,00, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), enquanto empresas bilionárias não pagam suas dívidas?

O Congresso Nacional não parece interessado em mover uma palha para cobrar a dívida das empresas. Sabemos que boa parte dos parlamentares jamais irá contra quem investiu em suas campanhas, priorizando uma minoria cheia de privilégios e ignora aqueles que os colocaram lá pelo voto.