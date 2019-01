Ricardo Maila

publicado em 29/01/2019

Algumas pessoas conseguem guardar dinheiro e o direcionam para a poupança. Entretanto, mesmo aqueles que já tiveram experiência positiva em outros produtos de investimentos (Títulos públicos, CDBs, LCAs etc ), preferem a opção mais tradicional, e até menos rentável, por acharem os demais muito confuso.

Mas trago um ótimo incentivo para quem tem preguiça para pesquisar e se informar melhor sobre esse tema, porque a diferença entre investir no Tesouro Direto ou na poupança pode resultar em uma aposentadoria com algumas restrições ou com conforto. E aí? Se interessou?

A primeira coisa que precisamos saber é que a poupança tem uma rentabilidade de 70% da Taxa Selic que hoje é 6,5%a.a., logo temos 4,55% a.a. na famosa caderneta. Não tem Imposto de Renda e nem taxa de administração.

Em uma das três modalidades do Tesouro Direto, o IPCA+, temos hoje uma rentabilidade de 4,9%a.a mais a inflação do período medida pelo IPCA. Mas no Tesouro Direto temos IR de 15% sobre a rentabilidade após dois anos e taxa de administração do governo (através do órgão B3) de 0,25%a.a. sobre o total.

Abaixo, simulei R$10 mil aplicados hoje na Poupança e no Tesouro IPCA+ por 30 anos, considerando inflação de 4%a.a (média da meta do governo).

Poupança:

Valor Aplicado hoje: R$10.000,00

IR: 0% = R$0,00

Taxa de administração: R$0,00

Valor líquido resgatado em 2049: R$37.994,53

Tesouro IPCA+:

Valor Aplicado hoje: R$10.000,00

IR: 15% = R$17.778,92

Taxa de administração: R$6.529,91

Valor líquido resgatado em 2049: R$110,747,20

Considerando somente os ganhos, o Tesouro seria quase 3,6 melhores, ou 360% mais eficiente que a poupança. Se tirarmos a inflação do período prevista em 4%, teríamos uma situação muito mais gritante. Observem:

Poupança:

Valor líquido resgatado em 2049: R$11.788,60 (rentabilidade de R$1.788,60)

Tesouro IPCA+

Valor líquido resgatado em 2049: R$35.050,06.

Considerando somente os ganhos reais (acima da Inflação), teríamos Poupança com R$1,788,60 contra Tesouro IPCA+ com R$25.050,06. Seria 14 vezes mais eficiente quando tiramos a inflação do período.