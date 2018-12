Grazi Cavenaghi

publicado em 09/12/2018

Iniciou dezembro e a gente já começa a pensar: hora de organizar a casa, fazer uma faxina e desapegar de algumas coisas.

Você abre o guarda-roupa e começa...Mas o que jogar fora? Olha aquele vestido que está há mais de anos sem uso. Por que ele ainda permanece ali?

Chegou a hora de pensar o que você quer levar, nada em nossa vida é permanente. Não somos nada, não temos nada. Apenas estamos. Estamos em uma posição, estamos em um trabalho, estamos com aquela roupa no nosso armário, estamos com aquele carro.

Qual vida você quer viver no próximo ano? Essa é a perguntar para iniciar a organização. Tenha a consciência de que estilo de vida você quer e merece.

Isso dará a clareza do que é necessário ficar em nossa casa e em nossa vida.

Precisamos seguir somente com o que é importante para o estilo de vida que queremos. Mas como fazer isso? Marie Kondo, autora do livro “A mágica da arrumação - A arte japonesa de colocar ordem na sua casa e na sua vida”, diz que o primeiro passo é o “descarte”. É necessário ver e sentir cada item: isso me toca o coração? Fique somente com aquilo que lhe faz sentir emoção! Descarte, com gratidão, o que não tem mais função em sua vida, deixando ir com amor e carinho. Ela afirma que quando você arruma sua casa, sente-se animado para ajustar algumas coisas em sua vida, e nesse momento tudo começa a mudar. Quando você desapega das coisas que não têm mais função, começa a ter tempo para o que é realmente importante e tudo se transforma.

E como nosso foco é progredir, vamos juntos?

Por que você quer organizar sua casa? Depois de responder a essa pergunta e já com a consciência da vida que quer viver no ano novo, comece o descarte com gratidão. Foque no que você decidiu ficar: isso é realmente valioso para você!

Aproveite o simples, o que é realmente importante, desapegue, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhor, um Mundo Melhor.

Vamos juntos?