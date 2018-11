Celso Garrefa

publicado em 20/11/2018

Quando falamos em exigência na disciplina, muitos pais torcem o nariz, considerando que tais atitudes são coisas do passado e não se encaixam mais na educação atual, e para mostrar que são modernos muitos adotaram uma educação permissiva, com excesso de liberdade, deixando os filhos a mercê de si mesmos, no entanto, vivemos uma época de competitividade acirrada e de cobranças intensas, com poucas oportunidades para acomodados e desorganizados.

Toda instituição sem disciplina está fadada ao fracasso e na família não é diferente. Para um bom funcionamento, ela também precisa de regras claras, capazes de organizar e regulamentar o seu dia a dia, caso contrário, pode se instalar o caos, que leva ao colapso, transformando a casa e a convivência familiar em uma bagunça. Sem ordenamento muitos jovens buscam pelo prazer a qualquer custo, o ter sem esforço, a liberdade sem responsabilidade e podem pagar caro por isso.

O ato de exigir disciplina em tempos modernos não deve ser confundido com grosserias, estupidez ou brutalidades e serão respeitados quando exercidos com equilíbrio, coerência, consciência e responsabilidade. É preciso autoridade para exigir disciplina e para tanto devemos exigir, em primeiro lugar, de nós mesmos, cuidando para que nossos comportamentos e atitudes sejam exemplos e modelos a serem seguidos.

Por toda a importância que a exigência na disciplina possui na nossa vida e na organização da nossa família, essas atitudes continuam muito atuais, pois no mundo moderno não há mais espaços para aqueles que não possuem disciplina e que não são capazes de exigir nada de si mesmos. Realizar sonhos exige empenho e, como cita Ésquilo: "A disciplina é a mãe do êxito".

