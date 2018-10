Coluna do Personal Trainer Roger Alves

publicado em 02/10/2018

Roger Alves

Conhecida como a mãe de todos os esportes, a musculação tem ganhado cada vez mais adeptos. O ato de “puxar ferro” vem se tornando comum na vida das pessoas. Nas academias podemos ver uma verdadeira democracia, onde homens e mulheres, jovens, adultos e idosos, pessoas das mais diferentes ocupações e com os mais variados objetivos convivem ao menos em uma pequena parte do dia juntas, unidas pela atividade física, buscando desde a redução do percentual de gordura até o aumento máximo do tecido muscular, tornando a musculação um das práticas mais comuns nos dias de hoje. Essa atividade que também é vista como um esporte para muitos é comumente utilizada como atividade complementar para atletas de diferentes modalidades em sua preparação física, mostrando a versatilidade e eficácia dessa prática.

A musculação é uma atividade de caráter anaeróbico e tem como finalidade o trabalho dos músculos esqueléticos com o auxílio de pesos, podendo esses serem livres (barras, anilhas, halteres) ou pesos guiados (aparelhos de musculação) com exercícios específicos para cada grupo muscular, sendo uma atividade de alta intensidade e curta duração.

Ao iniciar um treinamento a prescrição dos exercícios é feita de acordo com a nível de treinamento do aluno, seus objetivos e suas necessidades, uma vez que podemos utilizar o exercício resistido (musculação) para fortalecimento muscular (pré e pós operatório), correção postural, e melhora do desempenho físico em diferentes atividades do cotidiano e até mesmo no rendimento de esportes amadores, uma que praticamente todos os esportes utilizem o músculo esquelético para desempenhar suas atividades, correr, saltar, arremessar, golpear, entre outros tantos movimentos.

Além disso, a musculação ajuda na perda de peso. Inúmeros estudos mostram o efeito positivo do exercício resistido na queima de gordura, mostrando que um programa de treinamento com frequência de 3 vezes por semana, e devida orientação de um profissional de educação física, pode aumentar a queima de gordura em até 40% a mais do que os tradicionais exercícios aeróbicos, como a tão popular esteira. Além de uma maior facilidade em controlar o peso após o alcance das metas, uma vez que o aumento do tecido muscular influencia diretamente no aumento do metabolismo, ajudando seu corpo a consumir mais energia, para a manutenção e realização das atividades físicas e do dia a dia.

Existem estudos que mostram que não apenas os tradicionais exercícios de caminhar e correr seriam capazes de gerar um fortalecimento ósseo. Em 16 semanas de treino adequado e devidamente prescrito, pode aumentar significativamente a densidade óssea, variando de individuo para individuo, por questões de idade, sexo e histórico de vida ativa, além de auxiliar na melhora do sono, na redução do estreses, na melhora do humor e também na melhora da função cognitiva, ajudando a memoria e o poder de concentração. Que tal vencer o sedentarismo e começar a “puxar ferro”. Vem comigo eu te mostro o caminho