Alessio Canonice

publicado em 06/10/2018

Sempre que se aproxima o mês de setembro, apresenta-se repleto de datas importantes, entre elas, o dia da árvore. Nessas condições, as florestas podem ser consideradas uma das grandes riquezas de nosso planeta por inúmeros motivos, entre eles, o fato de as árvores possibilitar umidade do ar, permitir e contrair chuvas, as quais estão dentro do contexto de uma das necessidades de todo o universo.

São várias as finalidades da existência das árvores, destacando-se com exclusividade a sobrevivência de milhares de espécies animais, inclusive a do homem, o que nos leva a acrescentar o fato de que no Brasil, país que se formou em uma região privilegiada do globo, um levantamento feito pelo Ministério do Meio Ambiente mostrou que 61,5% de seu território é coberto por florestas.

Tendo em vista esse fator que é a preservação das árvores, cada vez mais se intensifica a preocupação com a segurança do meio ambiente e, assim sendo, a Amazônia, uma das principais riquezas do mundo, não é explorada de uma forma racional, conservando seus elementos naturais, ainda contribuindo para o desenvolvimento social.

Para ilustrar de uma forma consistente e positiva, o verde, além de ser conhecido como “verde esperança”, é preciso que na prática seja reconhecido fonte das mais preciosas, porém, infelizmente, devastação contra as matas tem sido uma constante, principalmente na Amazônia, onde não se contém esse crime contra o tombamento de árvores destinado ao comércio clandestino de madeira.

Para reverter essa situação, existem organizações de todos os setores comprometidas e empenhadas em divulgar o conceito de que as florestas têm mais valor de pé do que deitadas. Afinal, atitudes como manter uma árvore na natureza e apoiar a extração de frutos podem ser vistas como garantia de renda para diversas famílias, bem como uma contribuição ao planeta.

Além do que narramos até aqui, por meio do trabalho alinhado e afinado com a preservação das árvores, cada vez mais se torna importante e admirado por todos que lutam para que se expanda por todos os lugares e de uma forma essencial ao ser humano, quando há disputa para proteger os veículos contra o sol ardente por ocasião dos tempos calorosos.

As árvores, afinal, ganharam um dia especial em virtude da sua importância para a vida humana, mas esse dia deveria ser multiplicado por todos os outros que compõem a data específica para despertar a consciência de preservação em relação a elas. Somente assim, poderemos minimizar os desmatamentos que interrompem o ciclo do verde de cada uma delas.

Na primavera, por exemplo, elas alegram ainda mais todos os lugares ao se encherem de flores que, ao começarem a cair, também criam um tapete natural que impressiona pela beleza e requinte de toneladas de flores, destacando-se de uma forma das mais notáveis os ipês, onde se sobressaem aos olhos de todos que os admiram.

No entanto, vale lembrar que, embora haja uma enorme quantidade de espécies em solo brasileiro, entre todas elas, o pau-brasil é tido como árvore Nacional do país, mas em razão da cor das suas flores, o ipê amarelo também ganhou o título de flor símbolo da Nação.

Estudos demonstram que as árvores são fundamentais para a manutenção das paisagens naturais, pois elas preservam as boas condições do solo, além de formarem barreiras contra ação de enxurradas, além do que permite a penetração de água no solo, aumento da água nos rios e oferecem abrigo e frutas tanto aos animais, incluindo os seres humanos da mesma forma os pássaros.