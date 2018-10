Alessio Canonice

publicado em 16/10/2018

Demonstrações de fé que aconteceram nesta última sexta-feira em vários pontos do país ficou mais que provada a força da religiosidade nos vários segmentos da sociedade e na própria vida dos brasileiros, aqueles mais afetos à devoção em prol da padroeira do Brasil.

Milhares de pessoas se dirigiram à capital Federal em uma demonstração de fé, através de longas jornadas a pé, visando, com este objetivo, pedidos de intercessão e agradecer ao mesmo tempo pelas graças recebidas, estando neste contexto peregrinos e grupos com um único pensamento por dias melhores em todas as partes do nosso país.

Dentro desse contexto, pudemos verificar as procissões em devoção à Nossa Senhora Aparecida, sempre com esperança voltada à padroeira pelos populares no desejo de que o país passe a viver de uma forma com que hajam maneiras de superar os dias difíceis em que vivem os menos favorecidos pela sorte, através de luta e sacrifícios para levar avante a missão de uma vida mais digna e mais humana.

Esses movimentos servem de exemplo para que outros tenham sequência, aprendendo dessa forma agradecer pela vida, pelos bons momentos, pela saúde dos familiares, necessidades prioritárias para a boa vivência do dia a dia e de um futuro que traduza o bem-estar de todos em sintonia com a crença de que melhores dias surjam para a felicidade de todos.

Ao longo da história os brasileiros sempre se constituíram em um povo em sintonia com os bons princípios e não se pode perder a esperança em pontos favoráveis que venham a favorecer melhores condições de vida a todos, principalmente àqueles que lutam para conquistar um lugarzinho ao Sol, este mesmo Sol que brilha para toda a comunidade que habita o universo.

Essa característica dos brasileiros é ainda mais importante em um momento difícil e decisivo como este em que vivemos atualmente, por sinal, momentos de incerteza mas que devem se transformar em missões positivas e construtivas, cada um dando o seu quinhão de contribuição para um país crescendo e se desenvolvendo, mas que não deixe em vão a justiça social.

Com esse pensamento, devemos levar ao mundo exemplos de luta e que não devem ficar somente nos templos, mas acima de tudo no campo social, dando uma demonstração de que temos talento e vontade de luta por um Brasil gigante, disposto a se expandir em todos os ângulos da vida pública e social, todos atuando de forma a fazer com que tenha menos miséria e menos pessoas sofrendo a amargura da desigualdade e que abrange milhões de cidadãos desempregados em todos os quadrantes da Pátria.

Importante salientar que é a base da comunidade e, com a demonstração de devoção nessa última sexta-feira, também é possível entender o quanto é importante transmitir aos jovens e crianças os valores da cristandade. Nessas condições, não importa qual a religião, desde que se busquem fraternidade e solidariedade entre as pessoas, fatores indispensáveis para um mundo mais justo e em sintonia com os princípios cristãos.

Assim, dessa forma, todos unidos com este objetivo, dias melhores poderão se desenhar em prol de uma comunidade mais construtiva e que tenha em mente campanhas que visem minimizar a desigualdade social que persiste em todos os quadrantes da Pátria, mas sempre é tempo de as mãos se unirem com essa missão, para que hajam iniciativas por parte de nosso governo para uma vida mais efetiva, sólida e que dê alento a essa necessidade imperiosa.