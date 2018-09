Paulo Exel é diretor de operação da Yoctoo, formado em Administração de Empresas, possui MBA executivo em Gestão de Negócios e tem certificação em coaching. Exel tem mais de 10 anos de experiência no recrutamento especializado nas áreas de Tecnologia, Digital e Vendas.

publicado em 11/09/2018

A busca por crescimento profissional exige esforço e dedicação. Além disso, existe também o investimento em capacitação constante e o olhar atento para os anseios e demandas do mercado. Apesar de ser indispensável conhecer o que os empregadores estão querendo e procurando entre os profissionais, ouvir propostas de emprego sem o real interesse em realizar um movimento de carreira pode causar inúmeros problemas tanto para a imagem do profissional quanto para o preenchimento das vagas que estão em aberto no mercado.

Quando estamos buscando preencher uma vaga, refinar a busca por candidatos, encontrar as habilidades técnicas e comportamentais, identificar valores e propósitos que estejam alinhados aos anseios da empresa, passam a ser o nosso grande desafio. Aliado a isso, imagine um cenário onde após percorrer um longo caminho de processo seletivo e chegar a uma etapa final, o seu melhor candidato desiste do processo por descobrir que na verdade ele está feliz na empresa/posição que já está ocupando.

Considerar uma nova oportunidade não é crime, mas o candidato precisa jogar de forma transparente, demonstrando que está feliz onde trabalha e que mudar de posição e empresa, nesse momento, é uma decisão que precisa estar fundamentada em fatores importantes, como por exemplo, no momento atual de vida profissional e pessoal. Sem um planejamento de carreira não se tem uma visão clara de onde se quer chegar.

É difícil definir um ponto de virada com indicativos para a hora certa de procurar novas oportunidades e estar aberto a ouvir propostas, afinal de contas, o momento certo está intimamente ligado com os anseios pessoais e profissionais de cada um. Nesse sentido, ter um plano carreira e uma boa dose de autoconhecimento são os grandes norteadores da decisão. É importante ouvir novas oportunidades e considerar mudar de emprego quando a nova vaga atende os requisitos que você desenhou para os próximos passos de sua carreira.

A insatisfação com o trabalho atual também é um grande motivador para a mudança. Uma vez que não vemos mais sentido nas atribuições que temos, não temos mais oportunidade de crescimento, perdemos a admiração pela liderança, descolamos da missão e dos valores empresariais, o melhor caminho é buscar novos desafios. Mas, mesmo nesses casos, é importante sermos transparentes, levarmos as causas de nossas insatisfações para a gestão e esgotar as possibilidades de reconciliação com a empresa atual.

Alguns profissionais têm medo de mostrar para a liderança os fatores que o estão desmotivando, mas o fato é que, sem conhecimento e sem essas informações, a gestão não pode adotar medidas e estratégias para mudar ou compensar, em algum nível, o quadro de insatisfação. Analisar o tripé da carreira: qualidade de vida, salário e propósito é uma boa maneira de começar uma auto-observação e uma análise de prós e contras sobre a melhor hora para uma mudança.