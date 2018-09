Por Leonardo Azambuja: médico especialista em nutrologia, ciência da fisiologia humana e longevidade saudável

publicado em 06/09/2018

Leonardo Azambuja é colunista do A Cidade e escreve todas as quartas-feiras

Você já ouviu falar em atividades físicas para pacientes com câncer? Ainda existem mitos em nossa sociedade sobre o assunto.

Há quem acredite que o paciente oncológico fique confinado ao seu tratamento, sem deixar sua casa para uma atividade física ou mesmo social. É claro que esse quadro varia conforme o caso estudado. O fato é que atividades físicas para pacientes com câncer são cada vez mais recomendadas.

Mesmo que não seja possível ao paciente realizar exercícios durante o seu tratamento, um estudo aponta que aquelas pessoas que não eram sedentárias antes do diagnóstico contam com maiores chances de sobrevida

Esse estudo foi realizado pelo Departamento de Prevenção e Controle do Câncer no Roswell Park Comprehensive Cancer Center, em Buffalo, Nova York (EUA), e apresentado neste ano no recente encontro do American Association for Cancer Research.

Além da recomendação de praticar exercícios durante o tratamento, manter este hábito antes do diagnóstico e após a cura também contribuem para que o paciente tenha maiores chances de recuperação e menores riscos de desenvolver a doença novamente.

Sobre a pesquisa e seus dados

A relação entre atividade física e mortalidade foi estudada em oito tipos de câncer. Em todos eles, ficou comprovado que as atividades físicas para pacientes com câncer antes, durante e depois do tratamento aumenta as probabilidades de sobrevivência em 40% quando comparados aos que não fazem.

Durante o estudo, pacientes que informaram terem sido sedentários na década anterior ao tratamento, e que após o diagnóstico iniciaram uma rotina de exercícios, aumentaram suas chances de sobrevida entre 25% e 28%, quando comparados aos que continuaram inativos.

Um outro estudo, realizado entre pacientes com câncer de cólon (intestino), mostrou que os pacientes que seguem as diretrizes da American Cancer Society em relação a alimentação e atividades físicas, correm 42% menos riscos de morte do que se fossem sedentários.

Esses dados mostram, portanto, que nunca é tarde para começar a se exercitar – e está também foi a conclusão da equipe. A conclusão é que mesmo atividades sem intensidade ou muita frequência já auxiliam muito.

Quais as atividades físicas para pacientes com câncer?

As atividades físicas para pacientes com câncer estão ligadas a benefícios como a melhora da força muscular, do funcionamento do sistema cardiovascular, da sensação de bem-estar e da qualidade de vida. Isso devido à liberação de endorfina, conhecido como o hormônio do bem-estar.

Assim, toda a carga de extenuante trazida pela situação da doença é revertida, pois a endorfina neutraliza o cortisol, o famoso hormônio do estresse.

Sabemos que nem sempre é possível ao paciente com câncer empenhar uma rotina de treinos pesados. Por isso, embora cada caso seja particular, estudos do Clinical Oncology Society of Australia (COSA) trazem algumas sugestões de exercícios que podem ser recomendados à boa parte dos pacientes com câncer.

Realização de caminhadas, corridas, ciclismo ou natação durante 150 minutos semanais em intensidade moderada, ou durante 75 minutos em intensidade alta;

Realização de duas a três sessões semanais de musculação (ou outro exercício de resistência) focada nos maiores grupos musculares, com intensidade entre moderada e alta.

Se você é um paciente com câncer ou tem alguém doente próximo de você, procure conversar com o médico sobre as atividades físicas para pacientes com câncer. Ele saberá recomendar os exercícios adequados para o momento.

Se você não está doente, não espere mais para abandonar o sedentarismo. Sua saúde é valiosa!

Espero que este post tenha ajudado você a entender a relação entre uma vida ativa e o tratamento do câncer.