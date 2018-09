Anote Aí

Fausto Pintaro cumpre agenda de visitas em Votuporanga e dá entrevista para a Cidade FM

A vez do Pinato

Embalado pelo sucesso do evento de sábado passado, quando anunciou mais de 100 prefeitos presentes no lançamento da candidatura a reeleição de Fausto Pinato (PP), o parlamentar passa o dia hoje em Votuporanga.





Roteiro

Segundo a assessoria, o deputado federal Fausto Pinato tem visita agendada para a Santa Casa e vai também no gabinete do prefeito João Dado, entre outros pontos. Já às 11h, ele tem entrevista marcada na Cidade FM, onde vai apresentar o seu plano de trabalho para a região.





Prestígio

Pinato faz campanha em Votuporanga numa dobradinha com Carlão Pignatari. O esquema de campanha é altamente profissional para atingir todo o eleitorado e garantir a maior votação possível. Os correligionários falam num trabalho para ser o mais votado.





Prestígio II

No ato de lançamento da sua candidatura, sábado, em Fernandópolis, Pinato foi bem prestigiado pelos amigos de Votuporanga. Além do prefeito João Dado e do deputado Carlão, também compareceram no ato o ex-presidente da Câmara Osvaldo Carvalho e o empresário Valmir Dornelas.

O voto de Dado

Finalmente o prefeito João Dado (SD) revelou para onde vai o seu voto para deputado federal. Dos lançamentos de candidaturas apresentadas até agora em Votuporanga, ele não havia marcado presença nem no do Floriano Pesaro (Federal) e nem no do Carlão (Estadual). O seu abraço na candidatura de Pinato, em Fernandópolis, foi uma surpresa.





O voto do Osvaldo

Osvaldo Carvalho definitivamente jogou a toalha do MDB. Havia uma expectativa de que ele poderia somar com o vereador Marcelo Coienca, do seu partido, e trabalhar para a reeleição do deputado federal Baleia Rossi. Todavia, a sua presença no lançamento da candidatura de Fausto Pinato (PP) também foi uma surpresa.





Valmir

Já o empresário Valmir Dornelas na festa de Pinato era esperado. Em reuniões políticas anteriores ele já havia participado com Fausto Pinato. Contudo, fazendo a política da boa vizinhança, Valmir Dornelas também discursou enaltecendo o deputado federal Floriano Pesaro, durante o lançamento da candidatura dele em Votuporanga.





Pegou bem

Mudando de assunto, pegou bem a presença do vice-prefeito Renato Martins ontem no ato de assinatura de convênio entre a Fundação Educacional e a Associação Beneficente Fonte Viva. Os próprios dirigentes da entidade se sentiram prestigiados com a presença do Renatão.





Avaliação

A assinatura desses convênios tem propiciado a oportunidade de se conhecer a entidade beneficente e tomar conhecimento do trabalho de assistência que lá é oferecido.Além do pessoal da FEV, tem acompanhado a cerimônia representantes de clubes de serviço, como o Lions, a Associação Italiana e membros das lojas maçônicas.





Ausentes

Notava a ausência das autoridades ligadas à Prefeitura e também à Câmara Municipal. Renatão quebrou a rotina ao prestigiar o ato na Fonte Viva. As próximas assinaturas de convênio serão hoje, às 10h, no IDAV, e na próxima segunda-feira, às 9h, na Associação “Irmãos Emaús”.





Aposta

O deputado Fausto Pinato, no seu discurso de lançamento de candidatura, fez uma aposta de que receberá mais votos que os candidatos de Rio Preto. Foi uma indireta ao ex-prefeito de Rio Preto,Valdomiro Lopes, candidato a deputado federal pelo PSB, que promoveu o lançamento da sua candidatura, no mesmo dia, em Rio Preto.





