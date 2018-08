Catarina Oleis

publicado em 15/08/2018

Dia desses presenciei um pequeno incidente no trânsito.

E, então, do nada, deu-se o apocalipse: dois marmanjos desceram de seus veículos, ambos com cara de quem não comeu e não gostou, e, entre gritos de “sua mula” prá cá, e “sua anta” prá lá, passaram aos socos e pontapés - um negócio ridículo.

Parei para assistir, claro.

Daí chegou a polícia, os dois rolando no asfalto - um negócio ridículo, mesmo, o povo olhando e filmando -, e, não atino porquê, levou um certo tempo para separar os dois - tinha sangue e tudo -, um negócio muito ridículo.

Constatou-se que um dos veículos sofreu um pequeno arranhão, passaram um pano - do restaurante em frente -, e o arranhão tornou-se imperceptível - caso para uma luta sangrenta mesmo, com se vê.

Os dois foram para o DP e os carros foram juntos.

Imagina só, o custo estatal dessa palhaça.

Agora multiplica isso pelas milhares e milhares de ocorrências do tipo disseminadas pelo país afora e faça a conta de quanto dinheiro público é gasto pela mais absoluta falta de investimento em educação; sim, porque pessoas minimamente educadas iriam ponderar os custos e benefícios de entrar em uma briga sem futuro, sem ganho algum; seriam bem alimentadas e bem dormidas o suficiente para não descontarem o stress do dia a dia no primeiro que encontrassem na rua - ou, quando nada, iriam ao médico arranjar um remedinho para se acalmarem.

Mas, não, não é assim, na pátria das antas de kichute.

No manancial de bestas quadradas.

Quanto a isso, os dois tinham a mais absoluta razão - é “mula” prá cá e “anta” prá lá que não acaba mais.

Falta de educação de qualidade dá nisso: gastos e mais gastos inúteis, dinheiro público indo pelo ralo; trabalha-se, trabalha-se e trabalha-se para nada; não há avanço, não há eficiência, não há crescimento; e, persistindo o quadro, nunca haverá - mesmo quando as estrelas virarem pó, ainda, assim, as últimas bestas quadradas desta terra estarão rolando no asfalto que sobrar.

De fato, vivemos em um Estado deplorável.