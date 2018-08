Bruno Caetano

publicado em 26/08/2018

Tempo é fator fundamental na vida de qualquer empresa, tanto que pode determinar seu sucesso ou fracasso.

Comparando, é como o investidor da Bolsa de Valores: ele sabe que há a hora certa para adquirir ações e se desfazer delas. É a essência do negócio comprar na baixa para vender na alta. Errar o momento é perder dinheiro ou, no mínimo, deixar de ganhar. Estamos falando de timing.

No empreendedorismo, se a empresa colocar um produto com atraso no mercado, vai encontrar os concorrentes já estabelecidos e terá muito mais dificuldade para conseguir seu espaço. Em alguns casos, é revés certo. Vejamos o exemplo do ocorrido há alguns anos em São Paulo com a febre de abertura de sorveterias especializadas nas paletas mexicanas (tipo de picolé). A onda durou pouco, a demanda não deu conta da grande oferta e boa parte dos estabelecimentos fechou as portas não muito depois de começar. Houve quem não conseguisse nem recuperar o valor gasto. Por se tratar de um negócio da moda, é natural ter vida curta. De qualquer forma, quem chegou tarde se deu mal.

O oposto também acontece. Adiantar a apresentação de produto ou serviço sem que esteja bem formatado pode queimar suas possibilidades, além de exigir um enorme esforço para despertar o desejo e a necessidade na clientela pelo item em questão.

Toda empresa obedece a um ciclo: desenvolvimento da ideia e planejamento, lançamento, crescimento, estabilização, ampliação, maturidade e, eventualmente, o fim. Porém, falhas na gestão podem abreviar a vida do negócio antes do cumprimento de tais etapas.

Cada fase tem seu tempo e há empresas que, por uma combinação de fatores, conseguem atingir o sucesso mais rapidamente.