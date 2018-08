Por Leonardo Azambuja: médico especialista em nutrologia, ciência da fisiologia humana e longevidade saudável

publicado em 15/08/2018

Leonardo Azambuja é colunista do A Cidade e escreve todas as quartas-feiras

A insônia ou privação de sono são cada vez mais frequentes, com uso cada vez maior de remédios para dormir. Diante desses fatos, diversos estudos vêm sendo realizados e recentes pesquisas apontam sobre os benefícios e a importância do sono saudável, e como melhorar a insônia de forma natural.

- Falta de sono adequado afeta os hormônios que regulam o apetite. A privação do sono está associada fortemente à obesidade, em crianças e adultos. Aqueles que dormem o suficiente tendem a comer menos calorias do que aqueles que não o fazem. Lembrando que se afeta os hormônios (principalmente GH e cortisol) , afeta também o emagrecimento e hipertrofia muscular.

- Falta de sono adequado prejudica a memória e a concentração. Uma noite bem dormida pode maximizar as habilidades para resolver problemas e melhorar a memória.

- Dormir mais melhora muitos aspectos do desempenho atlético e físico. Provável que já tenha ouvido dizer que é durante a noite que o músculo descansa e cresce.

- Dormir menos do que o necessário está associado a um maior risco de doença cardíaca e acidente vascular cerebral.

- Muitos estudos mostram uma forte relação entre a privação do sono e o risco de diabetes.

- O distúrbio do sono pode causar depressão.

- O sono pode melhorar a função imunológica e ajudar na recuperação de doenças.

O sono afeta as respostas inflamatórias do corpo: pouco sono está fortemente ligado a doenças inflamatórias e pode aumentar o risco de recorrência de doenças. Lembrando que a atividade física causa um processo inflamatório no músculo e isso precisa ser reparado, o nosso sono de qualidade é capaz de fazer essa tarefa.

Para manter um sono anabólico para quem pratica musculação, se deve fazer o consumo de um alimento protéico de alta valor biológico (carne, frango, ovos ou alguns suplementos como por exemplo a caseína) 2h antes de ir dormir. Não se deve dormir com estômago cheio pois isso também atrapalha a qualidade do sono.

Dependendo da estratégia alimentar, um sono anabólico também é otimizada quando se alimenta com algum tipo de gordura boa antes de dormir (pasta de amendoim, castanhas, abacate por exemplo) afim de manter uma quantidade de energia durante a noite já que teremos uma privação alimentar por 7-8h. Lembrando que gordura lentifica o esvaziamento gástrico, assim liberando energia aos poucos durante a noite e evitando o catabolismo muscular. (quebra da massa muscular para ser utilizada como fonte de energia)

Durma pelo menos 7-8h de sono por noite. Procure manter o ambiente em que você durma sempre o mais escuro possível para sempre manter a quantidade do hormônio do sono elevada, conhecido como Melatonina. Evite o uso de celular, tablets, televisão no ambiente do seu quarto até tarde da noite, isso impede que a melatonina seja produzida na quantidade adequada e faz com que mantenha seus níveis de cortisol elevados, fazendo com que a insônia te acompanhe por noites e noites.