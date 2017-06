Grazi Cavenaghi

Colocar a mão na massa ninguém quer! Você já ouviu essa frase? Muita vezes reclamamos que nos falta algo, mas lutamos para isso? Pagamos o preço?

Para conseguir atingir um objetivo é preciso “arregaçar as mangas” e “colocar a mão na massa” sem desistir, mesmo que isso cause dor.

John Wooden, o nosso querido treinador, colocou a luta e a integridade como apoios da quarta fila da sua pirâmide. Diz que em todos os jogos a luta é sua com você mesmo, é dar o seu melhor, é excelência! Destaca que só aquele que luta com paixão consegue renovar suas forças para continuar, mesmo que isso não seja suficiente para chegar a uma vitória, se você tem a certeza que fez o seu máximo, isso é caminho caminho para o sucesso. Lembro aqui novamente da paquistanesa Malala Yousafzai, ganhadora do Nobel da Paz em 2014, e que em 2012 sentiu dor, muita dor, ao ser baleada pelos talibãs, por sua luta incansável pela educação das meninas e adolescentes no Paquistão.

Trabalho com jovens e confesso que a nossa proteção com eles como professores e pais, estão deixando-os fora da luta! Quem nunca lutou não consegue traçar estratégias e chegar a soluções, logo se frusta muito rápido e desiste. Precisamos ter algumas cicatrizes para ficarmos fortes. Lutar faz bem.

Quanto a integridade, ah a integridade! John diz que integridade é “a pureza de intenção”, é ter a “consciência tranquila”, é o “reflexo do coração puro”. Seria a solução para muitos problemas que os homens causaram em nosso país! Uma pessoa íntegra pensa no bem da humanidade, no bem comum e não faz nada que prejudique o outro.

É aquele ditado comum, mas que às vezes nos esquecemos “faça aos outros o que gostaria que fizesse a ti”.

Integridade e luta devem estar presentes no nosso cotidiano para que possamos ter um país melhor. Pessoas melhores.

E como nosso foco é progredir, vamos juntos?

Pense nas vezes que você decidiu de lutar, por quê? Quais dessas lutas você está disposto voltar a enfrentar? Então trace estratégias e vá em frente, preparado para as quedas e as dores.Que a certeza de se sair melhor a cada dia o incentive a continuar.

Lembre de exemplos que pessoas íntegras que passaram por ti, ou que fizeram bem a humanidade. Quais lições elas deixaram?

Vamos agora cheios de inspiração rumo a nossa melhor versão, pois estamos em construção diária. Hoje sempre melhor que ontem.