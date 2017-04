Erik Penna

publicado em 07/04/2017

Se você enfrenta nesse momento um período de grande tempestade em sua vida, esse texto é especialmente pra você. Pode ser que esteja passando por um problema de saúde, uma dificuldade financeira ou conjugal, um problema de família ou, ainda, desemprego. Seja a turbulência que for, preste atenção no trecho a seguir do livro mais vendido do planeta:

“Subiu Ele à barca com seus discípulos. De repente, desencadeou-se uma tempestade tão grande, que as ondas quase cobriam a barca. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram dizendo: “Senhor, salva-nos, nós estamos perecendo”. E Jesus perguntou: “Homens de pouca fé, por que tens medo? Então, levantando-se, deu ordens aos ventos e ao mar, e fez-se uma grande calmaria”.

O trecho acima descrito é, na minha opinião, uma das passagens mais lindas da Bíblia e muito tem a nos ensinar e fortalecer. Primeiro, ao transcrever que Deus está no barco conosco, ou seja, nesta vida jamais estaremos sós ou desamparados, se ao lado Dele estivermos.

Precisamos saber também que, se Ele está conosco, devemos dividir com Ele as coisas boas que ocorrem em nossa vida e sermos gratos por isso. Mas, se por ventura, algo em nossa vida nos abate profundamente, aí sim, esta mensagem nos acalenta e nos diz muito.

Sabe aquele problema que não lhe sai da mente, que tanto lhe aflige e que parece sem solução? Pois é, neste momento, a palavra de Jesus nos apascenta e contagia positivamente.

Quando nossa vida parecer o barco na tempestade, sofrendo com a intensa chuva, com a enorme tempestade, com os raios e trovões que insistem em cair em nossa direção, já sentindo o barco balançando intensamente, quase virando...Paremos! Paremos e lembremos que Jesus está no barco conosco e isto significa que, por mais difícil que seja a sua atual situação, pode a chuva atormentar, o relâmpago trovejar, a tempestade não parar, o barco balançar, mas saiba que jamais ele há de virar.

Essa é a força, a confiança, a tranqüilidade e o conforto que Jesus nos deixa com este brilhante trecho bíblico e que nunca esqueçamos do Senhor, tanto nos momentos felizes, como nas horas de tormenta do cotidiano tão turbulento e agitado. E entenda que são os mares bravios e agitados que costumam formar os melhores marinheiros.

Da mesma maneira que Jesus acordou e acalmou a tempestade diante dos discípulos, tenha certeza que Ele está com você no barco da sua vida, e jamais deixará seu barco virar.

Mude um pouco a cada dia. Imagine você mudando em apenas 5 centímetros a sua direção. Em 30 dias o seu caminho será completamente outro. Faça a sua parte, pois Ele já começou a fazer a parte Dele. Esteja certo de que, com Deus, no final tudo dará certo. E se, por acaso, julga que algo não está certo, é porque ainda não chegou no final, pois no final, com Deus, tudo dá certo! E lembre-se sempre que ...DEUS está no barco com você!