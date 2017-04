O professor Manuel Ruiz Filho é mestre em Contabilidade Avançada e colaborador desde jornal

publicado em 04/04/2017

De que forma e com quais olhos queremos ver o mundo amanhã? Que brilho terá nossa visão quando as pálpebras se abrirem assim que acordarmos? Será azul da cor do infinito ou será amarelo nas cores de girassóis floridos? Torçamos para que o mundo de amanhã seja visto pelas retinas brilhantes e iluminadas pelo amor e ternura que todos têm em seus corações, na busca incessante de esperanças. Todos os olhares do amanhã terão a santa missão de desnudarem os traços cinzentos do hoje e desembrulhar o que se tem omitido a aceitar por conta do espírito desanimador cravado de dúvidas. Nossas visões são passageiras e conflitantes e por vezes nos dificulta escolher a cor que queremos ver no novo mundo.

De qualquer maneira será permitido enxergá-lo da melhor forma possível, sabendo utilizar o fascínio de cada um dos belos instantes vividos com graça e fé que temos buscado dia após dia. Essa é uma missão adulta. Não existe outra. Resta-nos fazer com que nossos filhos de sangue ou de coração também possam enxergar assim. A leitura de um texto me deixou comovido e pensativo. Uma mãe questionava sozinha a causa do suicídio de uma menina de apenas 15 anos de idade, filha de gente de posses. Qual não foi sua surpresa ao ouvir de seu filho de tão pouca idade uma frase inquietante e significativa: “Mãe, eu acho que era falta de colo” - Como assim meu filho? - Ora mãe, hoje em dia os pais trabalham praticamente o dia todo, sempre com a mesma desculpa de que quer dar aos filhos tudo aquilo que nunca tiveram. Não necessariamente estão conseguindo, mas continuam tentando.

Estão dando um estudo no melhor colégio, cursos de idiomas, dinheiro para gastar em shopping, computadores e celulares de última geração para que o filho fique enfiado em casa durante o pouco tempo livre que sobra. Sempre cobrando deles altíssimas notas porque estão investindo muito... Levando-se em conta o lado econômico, não seria melhor ter investido na compra de ações, aplicações financeiras no mercado de capitais, ou sei lá onde? Por inúmeras vezes, os pais não têm mais tempo para os filhos e muito pouco se falam.. Quando a criança chega da escola e foi mal numa avaliação escolar, o que mais precisa é o colo da mãe. Por que você imagina que o adolescente hoje se acha revoltado? Quase sempre quer chamar a atenção, ser notado.