César Urbini é graduado em Administração de empresas pela USP, pós-graduado em Mercados Financeiros pela Saint Paul e Sócio-fundador da FlowInvestimentos

publicado em 05/04/2017

Na semana passada, discutimos a importância da proteção patrimonial pelo uso do seguro de vida. Devido ao grande furor que o tema causou, chegando a ser um dos treading topics da semana com a #Cesaréasalvação, aproveito o espaço de hoje para aprofundar um pouco mais o assunto entrando em três exemplos práticos.

O primeiro é o caso mais comum do chefe de família (sem distinção entre gêneros) que contrata o produto motivado pela manutenção do cenário base, ou seja, garantindo que os planos continuarão a existir mesmo sem sua presença.

E por que esse exemplo é mais clássico do que a trilogia do Poderoso Chefão? Porque é o primeiro uso que vem à cabeça das pessoas na hora de contratar um seguro de vida. Adquire a proteção familiar mitigando o risco de sua ausência prematura, utilizando o capital do seguro na manutenção do padrão de vida daqueles que dependem de você.

Essa postura está corretíssima e o modelo evidencia a importância da customização do produto. Não dá para entrar uma agência bancária e pedir um seguro de vida pelo número. É capaz do gerente perguntar se “fritas acompanham”. Cada caso é um caso e deve ser tratado como tal. Famílias diferentes possuem necessidades diversas, em prazos específicos e de valores distintos. A assessoria financeira aliada a produtos sofisticados ( que inclusive podem ser resgatados!! ) nesse caso é fundamental.

O segundo exemplo que quero passar hoje é um pouco fora da caixa, direcionado para aqueles que dizem ter um patrimônio grande o suficiente para não precisarem de seguro de vida; em sua ausência, os herdeiros venderiam parte do ativo para manutenção dos planos. Vou contar um segredo então: seguro de vida também é a escolha certa para esses senhores feudais. Herdeiros não venderão nada até que o processo de inventário seja concluído, o que pode levar muito tempo e consumir muito dinheiro. Por acaso já fizeram a conta quanto de imposto por transmissão de herança é gerado em cima de um terreno de R$ 10 milhões? E acha que esse terreno será vendido do dia para a noite?

A aplicação do seguro de vida em um caso como esses é dinheiro na veia (muitas vezes na “véia” também) já que está livre de inventário e impostos, permitindo que viúva, filhos e netos arquem com as despesas de herança em um momento delicado, que ninguém está pensando que precisam anunciar o imóvel nas redes sociais.

O último caso que quero contar hoje (resumidamente) é a aplicação em sucessão empresarial, onde a empresa é a beneficiária do produto. No falecimento de algum sócio, o capital do seguro é utilizado na compra da participação do finado, evitando, assim, o envolvimento dos herdeiros na operação da empresa. Coisa que geralmente nenhum dos lados quer. Limitações espaciais me impedem de prosseguir, mas continuem mandando suas dúvidas.