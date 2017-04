*Grazi Cavenaghi é consultora, coach, mentora e estudiosa sobre o comportamento humano, além de embaixadora do projeto “Escola de Você” em Votuporanga

publicado em 04/04/2017

(tempo de leitura: 3 min)

Foram anos e anos de “segunda-feira” da dieta. Comia desesperadamente e na segunda começava o famoso regime, às vezes só líquidos, outras vezes somente sopa, ou ainda ovos e presunto (época em que ainda comia carne). E quantas promessas para começar o inglês, a academia, o voluntariado. Você já fez isso também? Começou e desistiu?

Vivemos no mundo do imediatismo, queremos resultados rápidos e nos esquecemos que precisamos construir desde o alicerce até o acabamento. Se o objetivo for fácil nem sentimos a recompensa, se for difícil desistimos ao primeiro tombo. No livro A Pirâmide do Sucesso o treinador John Wooden diz: “Estabeleça um objetivo realista. Concentre-se em seus objetivos finais resistindo a todas as tentações e sendo determinado e persistente. ” Fechamos a nossa segunda fila da Pirâmide do Sucesso com o bloco da “presteza”. Esse bloco traz consigo a “determinação e perseverança”.

E como eu sofro para construir isso em minha vida? E você? Vejo em mim, em meus clientes, em meus alunos, que um grande problema para chegarmos onde queremos é a autossabotagem, que vem de encontro com a nossa construção de hoje. Prometemos e não cumprimos. Desviamos do caminho que traçamos, perdemos a coragem ao menor obstáculo.

Quantos exemplos de sucesso de pessoas que tiveram “presteza” temos? A criadora do Harry Potter, J .K. Rowling percorreu um triste e longo caminho, tendo hoje fãs por todo o mundo, e considerada pela revista Forbes a primeira escritora a ganhar bilhões de dólares. E a paquistanesa Malala Yousafzai que não desistiu da luta pela educação feminina, mesmo sendo alvo do ataque dos Talibãs que a balearam na cabeça. Que determinação!

Então vamos aprender com as adversidades do caminho e nos esforçamos para chegarmos aonde queremos?

E como nosso foco é progredir diariamente, vamos juntos?

Lembre- se de quantos objetivos você já teve e não conseguiu atingir. Escolha um deles que ainda seja importante para sua evolução e escreva em um papel. Ele é realista? Se for, prossiga. Anote abaixo dele, por tópicos, tudo o que precisa para alcançá-lo: aonde precisa ir, do que precisa abrir mão, se existem pessoas que possam lhe ajudar, quais são os passos necessários, tudo em detalhes.

Divida por prioridades as ações necessárias e coloque o prazo para cada uma delas. Agende essas ações. Se não cumpriu uma delas, não desista. Coloque-a novamente no seu plano diário. Obstáculos? Aprenda com eles e siga em frente.

Pois assim como a nossa pirâmide, estamos em construção, “bloco a bloco”.

Vamos juntos?

Porque juntos somos +