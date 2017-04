Nasser Gorayb

publicado em 07/04/2017

Quando alguns, mundo afora, chegam a escrever alguma coisa, sobre várias coisas, os tais de “zap-zap” da vida já proliferaram os pensamentos de multidões. As tais redes sociais estão bagunçando a cabeça de muitas pessoas. As notícias correm muito rápidas, em profusão e, muitas, sem necessidade. Se um motorista bate o carro na China, o que podemos fazer para acudi-lo?, afinal está há milhares de quilômetros daqui. O que precisamos mesmo são de notícias locais, que importem ao pais, estado e município onde vivem as pessoas.

Pode ser que no futuro as legislações sejam mais afeitas às necessidades regionais. Dentro de um mesmo pais de dimensões continentais, como o nosso, às vezes o que serve para o Sul não serve para o Norte, as distancias são muito grandes. É isto que precisa ser pensado e estudado pelos Congressistas, agora ou em um futuro não muito distante.

Enquanto nosso Congresso não for “habitado” por políticos preocupados com o bem estar geral, sem dúvida, a população só vai receber notícias que possam domestica-la, pois, os grandes interesses querem mesmo é a subserviência geral.

Percebe-se claramente que a falta de comportamento de muitos está infernizando a vida de todos os outros. Já não existe mais tranquilidade, a bandidagem está solta e aprontando, está difícil encontrar modos educados, o respeito foi “pra breca’. No transito a baderna impera e as ultrapassagens pela direita ficaram comuns. Que pena!

Aqui em Votuporanga, temos um bom exemplo de preocupação com o futuro. A Saev ambiental, desde o tempo do Prefeito Jr. Marão vem realizando um bonito trabalho na bacia do Marinheiro. Os resultados surgirão em um futuro próximo. Agora, o novo Superitendente Waldecy Bortolotti e sua equipe estão implementando uma melhor retirada do lixo daqueles lados. Não é fácil convencer os usuários, porém, o próprio Waldecy, acompanhado do Casali, com apoio do Marcelo Zeitune, está conversando com os moradores, tentando encontrar a melhor solução. É assim que se faz, leva-se a melhoria, porém, de acordo com as necessidades dos moradores e ouvindo-os. Um bom exemplo mesmo!!!

E, tem muita confusão mundo afora, precisamos evitar confusões aqui em nosso pais. Se ficarmos na dependência do pessoal de Brasília vamos continuar como carneirinhos, mansinhos e bonzinhos. Ninguém deve pregar a brutalidade, porém, enquanto nos for dado o direito de escolher legisladores pelo voto, vamos, pacificamente, trocando os caras até acertar alguns. O voto de lista precisa ser repudiado por artigos como este, pelas redes sociais, sem ofensas, e mesmo nas conversas de festinhas de aniversário, pois, caso contrário, quando acordarmos estaremos, mansinhos e bonzinhos, vivendo algum tipo de ditadura.

Lincoln já dizia: “ninguém engana a todos por todo o tempo”. O articulista não é nenhum sabichão e nem adivinho, apenas não quer ser pego de surpresa, sem ter “berrado antes” e, também, ter elogiado boas iniciativas como a da Saev e da Prefeitura, lógico.

Nada que assistimos no noticiário nos conduz para o credito irrestrito aos atuais protagonistas políticos em âmbito nacional, aliás, penso, tudo leva ao descrédito. Com raras exceções, parece, não está sobrando ninguém.

Por isso tudo e muito mais, pensemos nas crianças e nos jovens que ai estão e mesmo nas pessoas de 40 ou 50 que, possivelmente, terão ainda outro tanto de anos de vida. O Brasil não pode ficar brincando com o futuro das pessoas. Penso que, a partir dos municípios, precisam surgir pessoas bem preparadas e bem intencionadas para assumirem posições políticas, que possam fazer o pais trilhar os melhores caminhos.