Nasser Gorayb

publicado em 06/01/2017

Não faz muito tempo escrevi o seguinte:”O Brasil precisa olhar e se preparar para o futuro sem esquecer as necessidades do presente. Todos os mais novos, que estarão por aqui nos próximos anos e décadas, precisam ter certeza de viverem num pais justo, equitativo e que ofereça oportunidades interessantes para todos. Carlos Lacerda já dizia: “ O futuro não é o que tememos, é o que ousamos””.

Pois é, emplacamos 2017, Graças a Deus. Agora precisamos ficar atentos ao que vai acontecer no âmbito geral para podermos conviver com a realidade.

Por todo o Brasil, em mais de 5000 municípios, prefeitos e vereadores tomaram posse. Alguns pela primeira vez, outros foram reeleitos, porém, todos precisam entender as circunstancias que estão colocadas. O Pais, mais que uma crise econômica, vive uma crise política, esta sim culpada de quase todos os males que estão por ai. Se, em algum momento, a credibilidade sobre os políticos melhorar o pais deslancha novamente. Também, os que se saciaram e se aproveitaram do poder precisam pagar por seus erros.

E, como dizia Victor Hugo: “Chega sempre a hora em que não basta apenas protestar, após a filosofia, a ação é indispensável”.

Cabe aos novos mandatários e legisladores iniciarem uma nova forma de conduzir o patrimônio público. Penso até que esses novos empossados por todo o pais deveriam fazer ver aos senhores congressistas que está na hora de uma Reforma Política robusta. Acabar com o voto proporcional, introduzindo o voto distrital, poderá ser uma ferramenta importante, pois, sem dúvida, o legislador não estará dependentedesse tipo de voto de partidos corporativistas e com proprietários. Reformas importantes poderiam ser votadas e melhorar o ambiente futuro da nação e, também, os partidos é que deveriam procurar colocar em suas fileiras pessoas com potencial de votos em suas regiões. Sei lá, muitas mudanças poderiam ser feitas na composição política do pais, melhorando a qualidade daqueles que forem eleitos.

Gostei de ouvir um Prefeito recém-eleito dizer que não passava de um gerente escolhido pela população. Se entendi bem, foi assim que ele se expressou ou deixou entender. Se outros, pais afora, pensarem assim, já será um bom começo.

Assim entendido, a frase do Victor Hugo acima se coloca importante, pois, chegou a hora de agir.

Nesta altura da vida não me considero muito à vontade para ficar palpitando sobre um futuro que poderá não me pertencer, é a verdade da vida. Portanto, cabe, sem dúvida, àqueles que puderem colocar mãos à massa e começarem a preparar um pais melhor. Acredito que a população com os meios de informação que dispõe não vai mais tolerar ser conduzida como boiada. O populismo irresponsável, as promessas descabidas e praticamente impossíveis serão detectadas e os políticos que não entenderem isto terão pernas curtas.

E, penso mais, ninguém deve ocupar o mesmo cargo por mais de duas vezes, deve mudar de foco, caso contrário torna-se enfadonho e repetitivo.

Realmente este é um momento de pensarmos o pais, pois, tenhamos Fé que os municípios, em sua maioria, serão bem administrados, mesmo porque, se o pais não for bem, os administradores e legisladores municipais vão, como diz o caboclo: “gemer na rampa”.