Anote aí

publicado em 11/11/2025

Deputado Carlão Pignatari: um olho na reeleição e outro na sucessão do prefeito Jorge Seba. O grupão que se cuide. (Foto: Assessoria)

Passados 18 dias da visita do governador Tarcísio de Freitas a Votuporanga, é bom dizer a todos que o buraco aberto no grupão, com o anúncio da construção do Hospital Materno-Infantil, ainda não foi costurado. A conquista, muito celebrada naqueles dias, não contemplou todos os seus integrantes do grupão. E o racha deixou feridas que ainda não foram curadas.O pessoal em torno do deputado Carlão Pignatari jura que ele ainda não digeriu o golpe que o levou para as cordas durante o almoço com o governador. Para isso ele conta nos dedos a quem deve retribuir a rasteira que levou. Mas garante que não vai ficar barato.Os mais chegados do parlamentar apostam que ele está com um olho na eleição do ano que vem e outro na sucessão do prefeito Jorge Seba. É nas urnas que quer dar o troco no golpe que levou do grupo local que o deixou para um segundo plano na conquista mais importante para a cidade neste ano. O homem está magoado, e não é por menos.