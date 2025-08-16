Anote aí

publicado em 29/08/2025

A queda de braço está estabelecida entre o vereador dr. Leandro e o presidente da Câmara Daniel David. Façam as suas apostas. (Foto: Assessoria)

O deputado estadual Carlão Pignatari é o entrevistado de hoje, ao meio dia, na CIDADE FM-94.7. Na pauta os projetos defendidos pelo parlamentar para Votuporanga e região. O ouvinte também poderá participar formulando perguntas ao deputado.Uma audiência pública, realizada pela secretaria da Fazenda, na Câmara Municipal, expôs o descontentamento do vereador dr. Leandro, que faz parte do grupo do deputado Carlão, com a gestão do presidente da Câmara, Daniel David. Leandro foi duro no ataque dizendo no microfone que a gestão de David é “pífia” e apontou marasmo cobrando melhores condições de trabalho para os vereadores.Para o vereador, dr. Leandro, do PSD, o fato da Câmara devolver dinheiro para a prefeitura no final de cada mandato da mesa diretora não significa uma boa gestão apenas porque fez economia, mas sugere que não houve investimento em qualidade e o legislativo não avançou. Ele faz essa comparação com empresas e sem citar nome coloca o atual presidente numa posição de inerte.