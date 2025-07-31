Anote aí

publicado em 12/08/2025

No Fiorani Cafés Especiais o almoço do deputado federal Fausto Pinato com as lideranças locais. Ao fundo os diretores da Casa: Tati e Fábio Fiorani (Foto: A Cidade)

Embora todos os itens das comemorações alusivas ao 8 de agosto tenham sido marcantes e bem prestigiados, o ponto alto do “Dia da Cidade” acabou sendo o ato que marcou a retomada das obras do “Votuporanga Shopping”. Isso pode ser comprovado pela representatividade dos que lá compareceram. O PIB de Votuporanga estava presente.A confiança que gerou o “Agora Vai” na conclusão das obras do shopping está exatamente no grupo de empresários que está assumindo os 50% de Votuporanga. São homens bem-sucedidos nos negócios e de reconhecida participação na economia local. A cada nome anunciado naquela oportunidade as palmas ecoavam como reconhecimento ao conceito de cada um na comunidade.E para selar a representatividade do empresariado local, coube ao conhecido e tradicional Euclides Facchini Filho, como sócio, proferir o discurso em nome dos integrantes da S.A. -Sociedade Anônima. Antes dele, Cláudio Vale, da CVPar, havia pronunciado uma saudação especial, onde reafirmava pela sua empresa à disposição de tocar a obra e somar esforços para a conclusão do empreendimento em dois anos.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.