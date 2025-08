Anote aí

publicado em 05/08/2025

O deputado federal Paulo Bilynskyj, bolsonarista raiz, mudou recentemente para Rio Preto e foi recebido com “boas-vindas” na carreata de domingo, em Votuporanga. (Foto: Redes sociais)

Politicamente falando, a vereadora Débora Romani (PL) que está em todas, passou pela carreata bolsonaristas de domingo e se deixou fotografar junto ao deputado Danilo Campetti (Republicanos). Seria um fato normal para a vereadora que foi eleita ostentando uma figura do ex-presidente Bolsonaro. Todavia, dia desses a fotografia dela foi com o deputado Carlão Pignatari. É de se perguntar: Danilo ou Carlão - politicamente, claro, é amor político ou amizade sincera.Para ajudar aqueles que apostam em quem a vereadora vai levar para as urnas o ano que vem para deputado estadual, dizem nos corredores da Câmara Municipal que ela já tem compromisso fechado com o Carlão. E justifica: o deputado ajudou a costurar o acordo com o vereador Marcão Braz para impedir que a Câmara votasse proposta apresentada na Comissão de Ética que pedia a cassação do mandato dela.Enquanto o ano eleitoral não chega e os políticos buscam apoio entre as lideranças do município, a vereadora Débora Romani continua semeando a boa amizade com todos aqueless que aportam a esta cidade na esperança de encontrar apoio para o pleito eleitoral de 2026. Conte comigo!*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.