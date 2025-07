Anote aí

publicado em 24/07/2025

O prefeito de Cardoso Luís Paulo Bednarski passou para um cafezinho no jornal A Cidade. Ele e os assessores Junior e Rafael falaram das metas de governo para o vizinho município. (Foto: A Cidade)

Ontem à tarde fizemos uma visita de cortesia ao reitor da Unifev, Osvaldo Gastaldon. A conversa rendeu boas notícias sobre o nosso Centro Universitário, que segue como orgulho de Votuporanga. Entre planos e sorrisos, saímos animados com o futuro da instituição.A mudança definitiva do Campus Centro para a Cidade Universitária está confirmada! O projeto foi aprovado pela diretoria da FEV e pelo Conselho Curador. Vem aí nova estrutura administrativa, mais salas de aula, espaços de convivência e muito mais, pensados com carinho.Com credibilidade consolidada no Noroeste Paulista, a Unifev se destaca pela excelência dos seus cursos. Além da tradicional Medicina, o reitor Gastaldon falou com entusiasmo sobre a força crescente do curso de Psicologia. A educação ali é levada a sério — e com afeto.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.