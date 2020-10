Anote Aí

publicado em 14/10/2020

Cabo Valter Pereira, acometido pela Covid-19, desfalca a campanha de Seba (Foto: A Cidade)

A cidade ganha aspecto de campanha eleitoral. Pelas esquinas bandeirolas dos candidatos e, no fim de semana, deu para sentir a movimentação dos candidatos a prefeito e vereadores. É o ritmo das eleições em tempo de pandemia.No horário político no rádio e na TV, pelo que se tem observado, os candidatos estão procurando expor os seus programas de governo. A rigor, com apenas alguns arranhões e indiretas, a maior parte dos programas não se tem observado ataques pessoais. Algumas pequenas alfinetadas, apenas.Apesar de não contar com o prefeito Dado em seu palanque, o candidato do PSDB Jorge Seba, é visto pelos concorrentes como o candidato de situação. Todas as referências feitas a ele se direciona como candidato do “grupão” que é o que dá apoio a sua campanha. O “grupão” tem vencido as últimas eleições e daí é apontado como de “situação”.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.