Anote aí

publicado em 03/07/2025

Rodrigo Beleza, o deputado Rafael Saraiva e o ex-prefeito João Dado. Dado assinou a ficha do União Brasil e especula-se que o será o candidato a federal nesta região.(Foto: Arquivo pessoal)

O jovem deputado estadual Rafael Saraiva, de 31 anos, do partido União Brasil, passou ontem por Votuporanga e pelo visto não veio a passeio. Sempre muito bem assessorado pelo presidente local do seu partido, o ex-vereador Rodrigo Beleza e outros bem alinhados nas ideias, como o vereador Wartão, o parlamentar visitante teve recepção calorosa no município. E mobilizou a base do partido.Aqui o deputado despachou com representantes de entidades beneficentes e trouxe a tiracolo o diretor regional do CDHU, Felipe Marques, para conversar também com mutuários. A partir das 12h, como convém aos visitantes ilustres que passam por Votuporanga, Rafael Saraiva foi para os estúdios da rádio Cidade FM onde concedeu entrevista discorrendo sobre as suas atividades parlamentares.O deputado Rafael está entre os parlamentares ligados à defesa animal. Sabe tudo sobre o assunto e não esconde que é pelas redes sociais que ele mantém uma fila de seguidores simpáticos a sua tese. O homem tem “pedigree” sobre o assunto.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.