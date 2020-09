Anote Aí

publicado em 29/09/2020

Presidente Bolsonaro dá sinais que poderá participar das eleições municipais (Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

A campanha eleitoral está nas ruas. São três candidatos a prefeito e 222 candidatos a vereador. Sem dúvida a corrida eleitoral deste ano tem todos os ingredientes para uma disputa acirrada. E a tendência é esquentar logo.O número de candidatos a vereança surpreende. Conforme divulgamos, na eleição de 2016 foram 180 candidatos contra 222 confirmados para 2020. Como se vê existem candidatos para todos os gostos. É bom o eleitor já começar a decorar o número do seu candidato.O número exato de candidatos que vão disputar vagas de prefeito, vice-prefeito e vereador ainda nem foi fechado pela Justiça Eleitoral, mas já é o a maior desde 2000, quando a votação no país foi 100% eletrônica pela primeira vez. Até as 15h de ontem, o portal lançado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com essas informações, já registrava 545.036 solicitações. O recorde anterior havia sido em 2016, com 496.887 candidatos.