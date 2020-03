Anote Aí

publicado em 26/03/2020

A magia de VotuJá fizemos tal observação por ocasião da inauguração de Lojas Havan, no ano passado, e repetimos agora a propósito da abertura da loja da rede de supermercados Muffato. Votuporanga tem o carisma de atrair grandes empresas, mesmo não contando com uma população compatível as grandes metrópoles.A menorOntem, em entrevista à Cidade FM, Ederson Muffato, diretor da rede de supermercados, comentou que das 62 lojas instaladas no interior de São Paulo e no Paraná, Votuporanga é, em número populacional, a menor cidade que conta com o Muffato. Porém, explicou que Votuporanga é atrativa e destacou a força do seu comércio com o índice crescente geograficamente do município, conforme constatou em pesquisa realizada.A expansãoPor outro lado, ao revelar o programa de expansão da rede, previsto para este e os próximos ano, o empresário citou outros centros com população superior à de Votuporanga, mas que numa escala prioritária ficaram para atrás. A próxima loja da rede Muffato será em Catanduva. Com a Havan também foi assim.*Cofira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.