publicado em 24/03/2020

Deputado Geninho Zuliani (DEM) não descarta a mudança da eleição para 2022 (Foto:Facebook/Geninho Zuliani)

Marcado para o primeiro domingo de outubro, dia 4, e para o dia 25, em segundo turno, em cidades com mais de 200 mil habitantes, a votação para a escolha de prefeitos e vereadores poderá sofrer mudança de data. Já falam em 2022.Em vista da crise provocada pelo coronavírus, os partidos políticos estão cancelando eventos para anunciar filiações, visita de deputados e encontros que normalmente teriam abraços com apertos de mãos. Por decreto, tudo isso está proibido e se torna incompatível com a campanha eleitoral.Para o deputado Geninho Zuliani (DEM), que é o coordenador regional da campanha do seu partido, o adiamento da eleição já é algo que começa a ser considerado em Brasília, no Congresso. Tem parlamentares que já defendem esta proposta em vista do coronavírus.*Cofira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.