Anote Aí

publicado em 22/03/2020

Deputado Luiz Carlos Motta fez teste de coronavírus e está de “quarentena” (Foto:Facebook/Luiz Carlos Motta)

O perigoUm famoso filme exibido nos anos 80 tinha por título “O perigo está pelo lado de fora”. É mais ou menos isso o que estamos sentindo agora com as filas imensas pelo lado de fora dos bancos e supermercados.Assim,Se há controle interno no fluxo do público dentro dos estabelecimentos, lá fora não se obedece a distância regulamentar. O controle deve partir do próprio cidadão.AlertaPor outro lado, contrariando a recomendação das autoridades de governo e do próprio presidente da Associação de Supermercados, que garantem que não vai faltar mercadorias, tem funcionários graduados dizendo o contrário.Alerta IIEm chamada que viralizou pela internet neste final de semana, um dirigente de loja chamou a atenção da clientela pela previsão de que podem faltar mercadorias nas gôndolas dos supermercados.Sem exageroTambém não precisa exagerar como um senhor precavido a ponto de lotar a caçamba da sua camionete com rolo de papel higiênico, como contam numa fila de supermercado na última sexta-feira.Mota de molhoMudando de assunto, o deputado federal Luiz Carlos Motta (PL) fez o teste para o coronavírus (Covid-19) na última sexta-feira dia 20, no Hospital de Base (HB) de Rio Preto. Ele já cumpre o período de 14 dias de quarentena, em casa, em Rio Preto.RessabiadoMotta participou de uma reunião, na quinta-feira, dia 12, com parlamentares da bancada paulista e sentou-se ao lado do colega Cezinha de Madureira (PSD). Depois ficou sabendo que o colega foi o primeiro na Câmara Federal a confirmar que estava infectado pela doença. Motta correu fazer exames. Eu, hein!Na contramãoO empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, postou vídeo no Facebook, manifestando a sua preocupação com o setor produtivo do Brasil. Para ele, a paralisação do comércio, da indústria e serviços, com a recomendação de “ficar em casa” vai quebrar o Brasil.EmpregoNo vídeo de mais uma hora, o empresário alerta para o problema do desemprego e diz que a prevenção contra a doença é exagerada. Sem giro de renda e sem condições de manter os compromissos financeiros, os empregados podem ser os mais prejudicados. “É eles quem vão pagar essa conta”, alerta.A broncaO dono da Havan chama de “histeria” a decisão de fechar cidades onde ainda não foi constatado um único caso da doença. E prevê um caos na economia com uma crise sem precedentes que o Brasil vai demorar anos para recuperar.CompartilhandoEsse outro lado da “moeda” relacionado a coronaví-rus, exposta pelo famoso empresário, vem sendo compartilhado por um número significativo de comerciantes. Entre eles está o presidente do Sindicato do Comércio, João Herrera Martins.ContestaTambém em vídeo, João Herrera tem se manifestado condenando a forma com vem sendo determinado o fechamento do comércio. Ele disse que o sindicato, sob a sua jurisdição, contesta o fechamento indiscriminado de lojas e que tem recebido apoio de associados.PreocupaçãoÉ cedo ainda para avaliar as consequências do que pode acontecer na economia com o fechamento de setores do comercio. O prenúncio de encerramentos de atividades por parte de estabelecimentos comerciais tem sido a tônica das conversas. Se vai confirmar, só tempo dirá.A frase aterrorizante“Claramente, em final de abril nosso sistema de saúde entra em colapso. Colapso é quando você tem dinheiro, mas não tem onde entrar (nos hospitais)”, Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, ao anunciar que o sistema de saúde entrará em colapso a partir do mês de abril em vista da propagação do coronavírusDe saída:Irritado com as normas adotadas para o fechamento do comércio, João Herrera desafia a provar o número de contagiados com a doença na região e satiriza: “Vá pra casa tomar chá de erva-cidreira”.