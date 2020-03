Anote Aí

publicado em 20/03/2020

Ronaldo dos Santos, presidente da Associação de Supermercados: “não há necessidade de estocar produtos em casa” (foto: Reprodução)

EconomiaMuito se fala sobre a doença e pouco se ouve sobre o impacto que isso deve causar na economia. O comércio dos grandes centros está sendo atingido num impacto fulminante com fechamento inclusive de shopping e grandes redes de lojas de magazine. Imagine a tendência do comércio em pequenos centros do interior.Em baixaAlguns setores do comércio em Votuporanga já estão sentindo o efeito do coronavírus. O pessoal que trabalha com alimentação, como bares e restaurantes, já sinaliza baixa na clientela. Não dá para esconder que a recomendação “fique em casa” está surtindo efeito e com isso o movimento comercial diminui sensivelmente.EmpregoA preocupação maior é o emprego. Não havendo giro comercial não há sustentação da empresa e o primeiro a sofrer as consequências são os empregados. O assunto tem tirado o sono de autoridades do governo e gestores da economia. Mas, qual seria a alternativa?A saúdeBombou na Cidade FM, ontem, a entrevista coma secretária de Saúde Márcia Reina. Durante mais de uma hora ela respondeu questionamentos da população e esclareceu dúvidas sobre o trabalho que está sendo realizado pela sua pasta. A dedicação do pessoal da saúde é digna de elogios.CasamentoMárcia Reina disse que se sente constrangida quando consultada por noivos que tem o casamento agendado para os próximos meses. Ela reconhece que é muito difícil adiar uma data programada, sonhada, de um evento festivo que vem sendo organizado há mais de ano. Porém, infelizmente, não há exceção quando se trata do coronavírusDenguePor outro lado, a secretária de Saúde recomendou não descuidar da dengue. Lembrou que o período de calor e o tempo chuvoso ainda não passou e o pessoal de combate ao mosquito continua percorrendo residências e eliminando criadouros. Aliás, agora, aqueles profissionais tem uma preocupação ainda maior, pois encontra nas residências idosos que se resguardam do coronavírus.HomenagemFalando neles, houve uma convocação geral para ontem, às 21h, para que “debruçássemos em nossas janelas para bater palmas em homenagem aos profissionais de saúde que estão nos hospitais e unidades de saúde a salvar vidas, enquanto nos recolhemos em quarentena”.Panelaço não!“Ao invés de panelaço a favor ou contra quem quer que for, melhor é unir para derrotar o vírus e agradecer quem se coloca em risco por todos nós”, recomendava um alerta que viralizou na internet durante o dia.EleiçõesO Tribunal Superior Eleitoral diz que não pode alterar calendário eleitoral, conforme decisão tomada por unanimidade ontem, dia 19, e mantida a data de 4 de abril, como data limite para filiação partidária de quem pretende concorrer às eleições municipais deste ano.JustificativaO adiamento do prazo de filiação havia sido requerido pelo deputado Glaustin Fokus (PSC-GO), na sexta-feira, dia 13, tendo em vista a pandemia do novo coronavírus declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).ExplicaçãoDe acordo com o TSE, o calendário das eleições municipais está previsto na Lei das Eleições (9.500/1997) e que a Justiça Eleitoral não tem o poder de alterar as datas, sendo prazo para filiação partidária “insuscetível de ser afastado” pelo tribunal, disse a presidente da Corte Eleitoral, ministra Rosa Weber.E mais,Ainda na esteira da pandemia do coronavírus, o Tribunal de Contas anunciou que será priorizado regime de “teletrabalho aos servidores” e restrições de acesso à sede do TCE.A frase“Não há necessidade de estocar produtos. Pode haver ruptura pontual nas gôndolas, porém os supermercados têm se esforçado para disponibilizar os produtos o mais rápido possível”. O dono dessas palavras é o presidente da APAS (Associação de Supermercados), Ronaldo dos Santos, alertando que não há necessidade de as pessoas estocarem comida por causa da pandemia.De saída:Diocese de Rio Preto anunciou ontem que vai distribuir senha para não superar o limite de 100 fiéis nas missas que serão celebradas no fim de semana.