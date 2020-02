Anote Aí

publicado em 16/02/2020

Prefeito João Dado fala sobre a dengue em Votuporanga

EleiçõesO Partido dos Trabalhadores saiu na frente em Votuporanga e já lançou seu pré-candidato a prefeito municipal: o médico oftalmologista Benedito Aurélio Martins de Lacerda, 71 anos, mais conhecido como Dr. Benedito.PTO lançamento ocorreu na sede do Diretório Municipal, na rua Minas Gerais. Quem esteve lá foi o ex-deputado Zico Prado, membro do Diretório Estadual do PT. Ele disse que é o momento do partido se reerguer. “Estamos ressurgindo com o PT com uma cara nova, com uma cara de Votuporanga, com um projeto para a cidade e é isso que nós precisamos”, declarou.DesmascararNa visão de Zico, o Partido dos Trabalhadores deve aproveitar as eleições 2020 para “desmascarar tudo aquilo que falaram do PT até hoje”. “Nós temos a nossa consciência tranquila e sabemos que o PT está sendo condenado não por corrupção, mas por aquilo que ele fez, principalmente pelos mais pobres”, falou.ViceZico, filiados e simpatizantes foram recebidos pelas lideranças do Diretório Municipal, presidido por Rosa Maria Chiquetto. Na noite de anteontem, o PT também apresentaria o vice, no entanto Rosa explicou que ficará para outra oportunidade, não descartando a possibilidade de uma composição.PrefeitoOntem, o prefeito de Votuporanga, João Eduardo Dado Leite de Carvalho, divulgou um vídeo falando sobre os trabalhos de combate à dengue no município. “Hoje, sábado, 15 de fevereiro, estamos com dezenas de servidores trabalhando nas ruas de Votuporanga para orientar a população, e mais que isso, mobilizar a todos no combate à dengue que precisa ser diário e constante”, disse.SofrendoO chefe do Poder Executivo observou que a cidade, assim como muitas outras, está sofrendo com essa doença. “A Prefeitura tem feito sua parte de forma incansável”, garantiu. Conforme João Dado, diversas ações estão sendo realizadas pela Administração Municipal desde 2018. “Vamos nos unir para combater esse mal!”.CAVHoje é dia de Votuporanguense. A Pantera entra em campo na Arena Plínio Marin em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista da Série A2. O adversário é o vice-líder São Bernardo. Vixi!Sem esperançaO que se vê nas ruas é que a torcida, pelo menos a maioria dela, já não tem esperança na Alvinegra. Parece que o destino já está entregue: é a Série A3 do Campeonato Paulista em 2021.Outro ladoComo tudo tem o outro lado, há os otimistas, a grande minoria, que acreditam que o CAV escapa. Ao seu lado eles têm a matemática, já que falta ainda mais da metade da primeira fase, portanto muitos pontos ainda estão em disputada.DiretoriaPor sua vez, a diretoria está se mexendo. É reunião atrás de reunião e a Votuporanguense já contratou o zagueiro Lucão, homem de confiança de Júnior Rocha. Outros dois nomes devem chegar nessa semana.EmersonO vereador Emerson Pereira solicitou que a Prefeitura faça a passagem de uma máquina niveladora em todas as vias rurais, especialmente na conhecida estrada boiadeira. Segundo o parlamentar, com as constantes chuvas, as estradas rurais precisam de manutenção. “Os moradores da zona rural estão sendo prejudicados devido às más condições das estradas rurais após as chuvas, porque eles dependem delas para ter acesso à zona urbana”, relatou.