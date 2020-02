Anote Aí

publicado em 15/02/2020

Daniel David protocolou o pedido para deixar a liderança de governo

Não gostaramO pessoal de Fernandópolis parece que não gostou nada de estar fora do projeto do governo federal que beneficia municípios da região com implantação de sistemas de coleta reversa. Votuporanga, Catanduva e São José do Rio Preto estão no programa e outras 400 cidades do país.DecretoNesta semana, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que regulamenta a logística reversa de produtos eletroeletrônicos, que obriga empresas do setor a implantarem sistemas de coleta desse tipo de resíduo e dar sua destinação correta. Uma solenidade marcou a assinatura da norma, além de oficializar a assinatura de convênios com prefeituras para a compra de equipamentos de coleta de lixo reciclável e compostagem de resíduos orgânicos.AcordoConforme a Agência Brasil, em outubro do ano passado, o Ministério do Meio Ambiente assinou um acordo setorial com entidades que representam as principais empresas de eletroeletrônicos do país como forma de fazer cumprir a logística reversa. O termo consta na lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos e prevê o retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos.AumentoAtualmente, existem, segundo o governo, 173 pontos de coleta de eletroeletrônicos no Brasil. O acordo, agora regulamentado em decreto, prevê que esse número aumente para 5 mil pontos até 2025, abrangendo os 400 maiores municípios do país, com mais de 80 mil habitantes, e representam, no total, 60% da população brasileira.OficialComo o jornal A Cidade antecipou há algum tempo, o vereador Daniel David, agora oficialmente, não é mais líder do prefeito de Votuporanga, João Eduardo Dado Leite de Carvalho, na Câmara Municipal.ProtocoloO parlamentar protocolou no gabinete civil da Prefeitura Municipal um ofício entregando o cargo de líder do prefeito João Dado no Legislativo. Ele ocupou a cadeira de líder do prefeito Dado desde o início de 2018, quando o vereador Hery Kattwinkel deixou o posto.MotivosDe acordo com o legislador, motivos particulares o fizeram renunciar ao cargo líder do governo – posto que está aberto desde a sua saída. “Agradeço o tempo em que estive como líder do governo na Câmara, a confiança em mim depositada, mas deixei o posto em razão de outras tarefas pessoais e profissionais”, declarou.PrefeitoEm entrevista à rádio Cidade FM, o prefeito João Dado revelou que não pretende colocar ninguém na liderança de governo na Casa de Leis.LixoNa visão do presidente da República, Jair Bolsonaro, a organização ambiental Greenpeace, é um “lixo”. “Quem é Greenpeace? Quem é essa porcaria chamada Greenpeace? Isso é um lixo. Outra pergunta”, falou o presidente.Separação?A primeira-dama do Estado de São Paulo, Bia Doria, representou o governador em alguns eventos enquanto ele estava no exterior e negou que o casal se separou. “Eu fui pega de surpresa com a notícia da separação e entrei em contato com meu marido para entender”, disse Bia em entrevista à Veja.PinatoEm uma rede social, o deputado federal Fausto Pinato disse que vai lutar pela aprovação de uma reforma tributária justa. “O cidadão brasileiro e o pequeno e médio empreendedor já não suportam mais o peso de um sistema tributário ineficiente e que penaliza aqueles que mais geram emprego e renda”, escreveu.Barca?No futebol, quando dizem que o time está preparando uma barca, quer dizer que vários jogadores estão de saída. Para que mais atletas sejam contratados, o Clube Atlético Votuporanga pretende dispensar alguns. Não será uma barca, mas acredita-se que uns três nomes devem vazar.ProvidênciasEm entrevista ontem para a rádio Cidade FM, o presidente Marcelo Stringari afirmou que como os jogadores – a maioria – não estando dando a resposta no campo, a diretoria precisará tomar providências.ZagueiroA Alvinegra poderá inscrever ainda quatro jogadores, sendo que um é goleiro. Como o arqueiro do CAV, Edson Kooln, é o melhor do time, a expectativa é que a direção contrate três nomes. Segundo conta, o primeiro é um zagueiro, vindo do Luverdense, time que já foi comandado por Júnior Rocha.