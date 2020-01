Anote Aí

publicado em 30/01/2020

A atriz Regina Duarte, de 72 anos, será a nova secretária especial de Cultura do governo federal. Após se reunir com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, na tarde de ontem, ela confirmou a jornalistas ter aceitado o convite para o cargo

VisitaHonrou-nos com a sua passagem ontem, pela nossa redação, o gestor João Araújo que hoje está desfrutando da sua merecida aposentadoria. Araújo tem todos os méritos na implantação do CEMAD – a escola da madeira, que mais tarde se transformou em SENAI/CEMAD e que hoje está instalada junto ao SESI, no local da antiga regional da CESP.MéritosO CEMAD foi implantado na gestão de Pedro Stefanelli, mas só foi inaugurado nos primeiros dias do governo de Carlão Pignatari. Mas quem reconhece muito o trabalho do gestor João Araújo é o empresário Adauto Leva, que naquela época foi um dos articuladores para a implantação da escola da madeira. Araújo viabilizou importantes projetos que garantiram verbas para a criação da escola.SarneyNas suas andanças pelo Brasil afora, João Araújo conheceu e se aproximou muito do senador e ex-presidente José Sarney. Num desses encontros, Sarney autografou um dos seus livros e direcionou ao pessoal do jornal A Cidade. E, mais tarde, num outro encontro com Araújo, ele cobrou se o pessoal do jornal tinha gostado da sua obra.Visita IIOutro que passou para um cafezinho no jornal foi o contabilista Antonio Carlos Curte. Ele já trabalha na divulgação do 9º Leilão Direito de Viver que acontece no dia 8 de março, na sede do Sindicato Rural de Votuporanga. A renda é para o Hospital do Amor de Barretos.VirtualO Leilão “Direito de Viver” neste ano, em Votuporanga, pela primeira vez será virtual, ou seja, as prendas serão apresentadas no telão. Definitivamente, acabaram os leilões de gado beneficentes que exigiam a montagem de currais no recinto do evento e com desgastes e sofrimento para os animais. O primeiro leilão virtual da cidade foi realizado pela Paróquia Santa Luzia, numa iniciativa do Tony Haddad.Roda VivaMudando de assunto, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi o entrevistado no programa “Roda Viva”, da TV Cultura. O prefeito foi acompanhado na sede da emissora pelo presidente do diretório estadual do PSDB, Marco Vinholi, que comentou a entrevista nas redes sociais. Tucanos que acompanharam o programa elogiaram o desempenho do prefeito que vai disputar a reeleição.AlckminRepercute vídeo postado no Facebook pelo deputado estadual Campos Machado (PTB) que relata o seu encontro com o ex-governador Geraldo Alckmin. “Na oportunidade, o sempre governador Alckmin, como tem reiteradamente afirmado, deixou claro não ser candidato, nem a prefeito nessas eleições municipais, nem a senador em 2022”, escreveu o deputado.PastorA agência Estado informa que “entre louvores e orações, fiéis da Igreja Presbiteriana Central de Londrina, Paraná, foram ‘desafiados’, no domingo passado, a assinar ficha de apoio à criação do ‘Aliança pelo Brasil’, partido idealizado pelo presidente Jair Bolsonaro”.O apelo do pastorO reverendo Emerson Patriota Filho pediu, do púlpito, para os integrantes da congregação colocarem seus nomes na lista que será entregue à Justiça Eleitoral. Representantes de um cartório da cidade estavam lá para reconhecer assinaturas. No estacionamento, havia um ônibus estampado com a marca da Aliança e fotos de Bolsonaro e do deputado Felipe Barros (PSL-PR).E o CAVNa tarde de ontem o Clube Atlético Votuporanga perdeu mais uma no Campeonato Paulista da Série A2, foi a terceira seguida na competição, o que fez a torcida perder ainda mais a paciência com o time.DomingoDomingo (2), às 10h, tem mais, desta vez na Arena Plínio Marin, contra a Portuguesa. O jogo já é considerado uma decisão para a Pantera, que segura a lanterna da Série A2, e se perder novamente...De saída:O desabafo do torcedor: “A Votuporanguense contrata, busca jogadores de nome, investe alto, mas contínua dependendo dos conhecidos Ricardinho e João Marcos como as primeiras opções para sair do sufoco dos adversários”. Acreditem.