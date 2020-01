Anote Aí

publicado em 22/01/2020

Deputado Geninho Zuliani (DEM) reformulando o partido Democratas na região

Voando altoO deputado estadual Campos Machado (PTB) protocolou representação ao Ministério Público contra o governador do Estado, João Doria (PSDB). O parlamentar acusa Doria por supostas irregularidades no uso de aviões e helicópteros públicos em eventos privados.Improbidade administrativaNeste caso, o deputado Campos Machado pede abertura de inquérito civil para investigação de suposto ato de improbidade administrativa por parte do governador de São Paulo.GestalPelo Facebook, o deputado federal Marcos Pereira (Republicanos) está comentando as manifestações de agradecimentos que tem recebidos por parte de prefeitos agraciados com as suas emendas parlamentares. O mais recente reconhecimento é da nossa região e tem como signatário o prefeito Cristiano, de Pontes Gestal.R$ 200 milNa mensagem, o deputado Marcos Pereira cravou: “O prefeito Cristiano (de Pontes Gestal) nos enviou um vídeo em agradecimento pelos R$ 200 mil que determinamos ao município para gastos com a Saúde”, escreveu o deputado na rede social.DEMJá o deputado federal Geninho Zuliani (DEM), de Olímpia, está numa outra empreitada. Ele trabalha na organização do partido Democratas na região já visando a disputa eleitoral deste ano. É a reorganização (ou fundação) de diretórios.Monte AprazívelNa segunda-feira passada, dia 20, o deputado Geninho esteve em Monte Aprazível, onde participou de encontro que reuniu correligionários. Recentemente esteve em Votuporanga onde também acompanha a reformulação do partido. Esses encontros ele tem sempre divulgado nas redes sociais.Levou tintaO ex-prefeito de Catanduva Geraldo Vinholi foi condenado por improbidade administrativa por pintar prédios públicos com as cores do PSDB quando estava no poder. A decisão é da juíza da 3ª Vara Cível, Lígia Cajon, que determinou que Vinholi deverá ressarcir os cofres municipais se a prefeitura decidir que os prédios devem retornar às cores originais. O ex-prefeito teve os seus direitos políticos suspensos por três anos.“Merdocracia”O corregedor nacional de Justiça em exercício determinou a abertura de uma investigação para apurar se o juiz do trabalho Jerônimo Azambuja Franco Neto, da 18ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho, da 2ª Região, feriu o Código de Ética da Magistratura ao classificar o momento atual do país de “merdocracia neoliberal neofascista” em uma decisão judicial.A nota“A Corregedoria Nacional de Justiça tomou conhecimento pela imprensa de que o magistrado teria utilizado uma sentença judicial para tecer comentários acerca de agentes públicos e da atual situação política do país de forma inadequada”, afirma em nota publicada pela assessoria de comunicação do CNJ”. Em tese, configuraria ofensa ao Código de Ética da Magistratura e a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman)”, informa a agência Estado.15 diasAinda, segundo a matéria, o juiz terá um prazo de 15 dias para apresentar informações a respeito dos fatos narrados na notícia.Veja esta,O ator Lima Duarte, que interpretou o personagem Sinhozinho Malta na novela Roque Santeiro (1985) comentou a indicação da atriz Regina Duarte, que interpretou a Viúva Porcina na mesma novela, para o cargo de secretária especial da Cultura no governo de Bolsonaro. Veja o que diz Lima Duarte fazendo um comparativo do momento atual com a ficção:A frase“É perfeito para o Brasil de hoje: Sinhozinho Malta na Presidência e viúva Porcina na Cultura. Claro que é um Sinhozinho Malta, modéstia à parte, sem charme do próprio. Bolsonaro e charme são duas coisas incompatíveis”, opinou.