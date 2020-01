Anote Ai

publicado em 18/01/2020

Anote Ai (sáb- dia 18 jan)

Em Bálsamo

A Câmara Municipal de Bálsamo, em sessão extraordinária realizada na quarta-feira, dia 15, aprovou aumento superior a 40% o salário dos seus vereadores. O salário saltou de R$1,2 mil para R$1,7 mil. O presidente da Casa, vereador Ailton José Bereta afirmou que o reajuste é válido apenas a partir de janeiro de 2021.

O presidente

De acordo com o projeto de resolução, em relação ao subsídio do presidente da Casa, o aumento supera os 60%, passando de R$1,65 mil para R$2,6 mil. O presidente justificou: “Desde 2007, não tínhamos nenhum tipo de aumento. Nós temos um dos menores salários do país”, afirmou Bereta.

Em São Paulo

Bruno Covas, prefeito de São Paulo, sancionou umalei que estabelece uma sessão especial de cinema para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Consta que “aquelas sessões deverão ter algumas particularidades, como luzes levente acesas, som com volume mais baixo e a circulação dos espectadores pelo interior da sala, bem como a entrada e a saída durante a exibição do filme será liberada”, afirma em postagem do PSDB no Face.

Em Rio Preto

O ex-deputado Orlando Bolçone é a bola da vez na política de Rio Preto. Diante do impasse sobre a condenação do ex-prefeito Waldomiro Lopes , motivada pelos “presentes” da Constroeste ao ex-procurador-geral Luiz Tavolaro, em troca de vantagens no contrato do lixo durante o seu governo, já se especula que Waldomiro abriria mão da sua candidatura a prefeito.

Assim

O PSB de Rio Preto articula que numa eventual mudança política com vistas as eleições deste ano e sem o ex-prefeito Waldomiro na cabeça, o indicado pela legenda seria o ex-deputado Orlando Bolçone até mesmo como candidato a vice.

Tabata

A deputada federal Tabata Amaral (PDT) divulgou no Face de que não faz sentido informação sobre a filiação dela ao PSDB. “A notícia saiu há meses , quando houve um único encontro com o governador João Dória. A pautada reunião foi levar demandas de moradores de Suzano após o massacre de uma escola onde 10 pessoas foram mortas e 11 feridas”, afirmou ela.

Sem candidatura

A deputada Tabataa Amaral lembrou ainda que não há intenção de filiação a qualquer partido até a decisão do TSE, tampouco a de ser candidata a prefeita de São Paulo”, disse.

Acelera Dória