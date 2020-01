Anote aí

publicado em 17/01/2020

Anote Ai (dia 17 de jan)

Visita

Eliezer Casali e os principais nomes do MDB local acompanharam o deputado estadual Itamar Borges na sua passagem, ontem, por Votuporanga. A primeira parada foi na Santa Casa, onde o provedor Luiz Torrinha, reiterou agradecimentos ao parlamentar pelas emendas destinadas ao hospital.

R$1,2 mil

Esse foi o dinheiro destinado a Santa Casa de Votuporanga. Consta R$1 milhão carimbado pelo deputado federal e presidente nacional do partido Baleia Rossi e mais R$200 mil oriundo de uma emenda do deputado Itamar Borges. O MDB de Votuporanga creditou o dinheiro como uma conquista do partido.

Novos compromissos

Itamar Borges coordena na Assembléia Legislativa de São Paulo a frente Parlamentar das Santas Casas. Daí a importância da sua visita ao hospital de Votuporanga onde pode se inteirar das dificuldades envolvendo a Santa Casa local que é um hospital estruturante.

Política