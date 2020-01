Anote Ai

publicado em 16/01/2020

Anote Ai (dia 16 jan)

Fatos reais

Quando o assunto é política, o empresário Valmir Dornelas, que não tem pretensões eleitorais, gosta de analisar com frieza e precisão o momento político local. Ele se apóia em pesquisas de intenção de votos e desempenho em pleitos passados para opinar sobre chances de eventuais candidatos.

Alternativa

Valmir não aposta todas as suas fichas na candidatura de Junior Marão.Ele sustenta quetrata-se de uma situação muito pessoal e familiar de ser ou não candidato.Até por issoValmir procura no universo de lideranças locais nomes que poderiam ser alçados na lista de candidatos.

Presidente

Sempre com prioridades para os seus negócios, Valmir se apresenta como um articulador político de mão cheia. Os eventuais candidatos a prefeito (e até mesmo vereador) gostam de trocar opinião com ele, que recebe com respeito a todos. Neste ano ele tem uma nova empreitada: vai assumir a presidência do Rotary “8 de Agosto” em julho.

É hoje

O deputado estadual Itamar Borges (MDB) é esperado hoje em Votuporanga. Consta que ele terá uma reunião com a diretoria da Santa Casa. Posteriormente, ele passa na Cidade FM para uma entrevista.

Novo diretório

Conforme já noticiado, o deputado Itamar está renovando o diretório do MDB local com o aval do presidente nacional o deputado federal Baleia Rossi. O novo presidente da agremiação emedebista em Votuporanga é o ex-vereador Eliezer Casali.

Mudança

Por outro lado, Itamar está consultado a sua base para mudança de domicílio eleitoral. Conforme noticiado, ele vai transferir de Santa Fé do Sul para Rio Preto. Nos bastidores já dizem que ele será “candidatíssimo” a prefeito de Rio Preto em 2024.

Pinato

Outro deputado que ensaia mudança do seu domicílio eleitoral é o federal Fausto Pinato (PP). Este quer trocar Fernandópolis por Rio Preto. Aliás, a sua pretensão de disputar a prefeitura em Rio Preto pode ser ainda para este ano. Para isso ele quer o aval do ex-prefeito Valdomiro Lopes que também se prenuncia candidato.

A Medalha

Mudando de assunto, a próxima Medalha “8 de Agosto”, a maior comenda do Poder Executivo, já tem dono. O futuro homenageado será o deputado Carlão Pignatari. Ele esteve com o prefeito João Dado, na segunda-feira, e assumiu importantes compromissos com a administração municipal.

A força do poder

Carlão disse em entrevista à Cidade FM que ele usou do seu prestígio pessoal para ajudar a aprovação do projeto dos R$20 milhões que a Prefeitura mandou para a Câmara. A matéria foi aprovada por 7 a 6. O deputado confessou que ligou para alguns amigos vereadores pedindo voto.

Acreditem

Ainda na entrevista, o deputado Carlão Pignatari jura pra tudo que é santo que este é o seu último mandato como deputado. Não vai a “federal” como se especula. Os amigos dele, no entanto, garantem que ele trabalha para ser o indicado a vice-governador na chapa de Rodrigo Garcia (DEM) para as eleições de 2022.

Presidente da Assembleia

Por outro lado, Carlão não nega que gostaria de assumir a presidência da Assembleia Legislativa. A eleição é só em 2021, mas nos bastidores a corrida pela sucessão de Macris já começou. Carlão diz que tem apoio até da deputada Beth Sahão (PT) de Catanduva.

Plano B

Embora o deputado Carlão tenha dito que o PSDB de Votuporanga não tem plano “B” e o Juninho Marão será o candidato do partido, nas eleições deste ano, sabe-se que o grupão (o mesmo que elegeu os três últimos prefeitos) trabalha reservadamente com outros nomes. Existe risco do Juninho descartar a sua candidatura.

De saída: